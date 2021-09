Pardubice na ledě Mladé Boleslavi vyhrály poprvé od prosince 2015 a do sezony vstoupily skvěle. Dva zápasy – šest bodů. Už v úterý čeká Dynamo další zkouška, do Pardubic přijede Sparta.

Vyrovnaný stav vydržel do 56. minuty, kdy i hosté využili přesilovku. Cienciala zkoušel přihrávat, ale puk se dostal zpět k němu. Dynamo získalo vedení 4:3, které už do konce utkání nepustilo.

Po výhře nad Plzní začalo Dynamo bleskově a v úvodní minutě šlo zásluhou Mateje Pauloviče do vedení. Domácí tým ještě v první třetině srovnal a po přestávce potom využil hned dvakrát přesilovou hru. Před třetí třetinou měla Boleslav k dispozici dvougólový náskok.

Už se pomalu vracely vzpomínky na vzájemnou jarní sérii ve čtvrtfinále. Tehdy Mladá Boleslav vyhrála jasně 4:0 na zápasy. Za vítězstvím Středočeši mířili i v utkání druhého kola nového extraligového ročníku a ve druhé třetině hostům pořádně zatápěli. Nakonec tři body putovaly do Pardubic.

