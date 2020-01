/FOTOGALERIE/ Vybojované dva body pro hokejisty Pardubic. Dynamo předehrávku 44. kola extraligy rozhodlo až v nájezdech. Gól a dva proměněné nájezdy si připsal útočník Vladimír Svačina.

Hokejová extraliga - 44. kolo: Pardubice - Olomouc | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Duel Pardubice vs. Olomouc, to byl souboj dvou nejhůře střílejících týmů extraligy. Do pardubické sestavy se téměř po měsíci vrátil útočník Robert Kousal, nastoupili i Ondřej Machala, Denis Kusý či Matej Paulovič, jenž přišel po výměně z Mountfieldu HK.