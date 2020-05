Vzpomínky na hokejové šampionáty: Nesmazatelná pardubická stopa na světových šampionátech. Hokejový obránce Petr Čáslava hrál na mistrovství světa celkem osmkrát. A byl u české medailové série v letech 2010 – 2012.

Petr Čáslava | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

„Na zlato z roku 2010 člověk samozřejmě nikdy nezapomene. Tím to začalo, pak jsme měli dvakrát po sobě bronzovou medaili. To byly parádní šampionáty, tři roky za sebou medaile,“ vrací se do minulosti Čáslava.