Vyhrát tři zápasy v řadě? Pokud nebudeme počítat loňskou baráž, tak se něco podobného povedlo hokejovým Pardubicím během základní části naposledy na přelomu září a října 2018. Tehdy to bylo ovšem i po nájezdech a v prodloužení – celkem za sedm bodů. Nyní? Dynamo získalo plný počet devíti bodů.

Výhra v Hradci Králové a po reprezentační přestávce vítězství na ledě Vítkovic a doma se Zlínem (3:2). „Tento víkend nám vyšel. Jsme hlavně rádi, že jsme navázali na venkovní vítězství a doma konečně vyhráli,“ uvedl pardubický útočník Radoslav Tybor.

Třicetiletý forvard je společně s Janem Mandátem nejlepším střelcem Dynama, ale na první trefu v roce 2020 si musel delší dobu počkat. I vzhledem ke zdravotním potížím vstřelil gól číslo 16 až v posledním duelu se Zlínem.

„Už ani nevím, kdy jsem dal gól naposledy. Jsem rád, že jsem mohl týmu pomoci,“ pousmál se slovenský útočník Dynama.

Rozhodnutí přišlo v početní výhodě, kdy Tybor zařídil vítěznou trefu. „Je dobře, že góly v přesilovkách dáváme, protože to samozřejmě rozhoduje. I oslabení hrají kluci výborně, nám to padá v přesilovkách. Hlavně, aby to vydrželo,“ dodal.

Pardubice měly domácí duel skvěle rozehraný a po první třetině vedly 2:0. Jenže v té prostřední Zlín vyrovnal.

„Škoda druhé třetiny, kdy nám nešly nohy. Hráči Zlína byli rychlejší a zaslouženě vyrovnali. Pomohla nám potom trefa v přesilovce. Byli jsme o gól šťastnější, jsou to zlaté body,“ zdůraznil Tybor.

Výhra pomohla Dynamu k tomu, aby se vzdálilo Litvínovu a bodově se srovnalo s Kladnem. Výsledky současných největších konkurentů se hráči dozvěděli až po svém utkání. „Výsledky jsme nesledovali. Až po utkání v kabině informace proběhly,“ popisoval Tybor.

Pardubičtí mají před sebou ještě šest zápasů. Hned ten nejbližší nabídne znovu přímý souboj dvou týmů z poslední čtyřky. Kladno, které prohrálo devět zápasů v řadě, hostí Pardubice.

„Pro nás už je každý zápas o všechno. Ale na Kladně rozhodně, máme stejně bodů jako oni. V týdnu se připravíme a věřím, že to zvládneme,“ řekl Tybor.

Další velká bitva v boji o záchranu se blíží.