Jaké bylo odpoledne s fanoušky, se kterými jste se mohli po delší době potkat?

Samozřejmě je příjemné, že jsme fanoušky viděli. Myslím, že oni zase rádi vidí nás. Nezbývá nic jiného než čekat na začátek sezony. Věřím, že nás budou podporovat tak jako v minulé sezoně.

Jak jste strávil to neobvyklé období způsobené pandemií koronaviru? Po konci minulé sezony jste hned odjel na Slovensko?

Ano, byl jsem asi tři měsíce na Slovensku. Koupili jsme se ženou barák, tak jsem běhal kolem domu. Jak se potom začala opatření na Slovensku uvolňovat, tak jsem začal trénovat.

S návratem do Česka už jste neměl žádné komplikace?

Ne, když se otevřely hranice, tak už nebyl žádný problém. Nyní už jsem dva týdny v Pardubicích. Doma už jsem byl dost dlouho, tak jsem rád, že už jsem tady se spoluhráči.

Jaké jste měl podmínky k tréninku na začátku suché přípravy?

Využíval jsem hlavně kolo, měl jsem k dispozici takovou menší posilovnu. Náš kondiční trenér mi posílal plán. Dělal jsem podobné věci jako kluci tady, jen jsem byl na Slovensku.

Na led jste šli v polovině června, možná nezvykle brzo. Co jste na tento termín říkal?

Abych řekl pravdu, tak jsem v tomto období ještě na ledě nebyl. Spíše až v červenci. Ale je to dobré zpestření. Lepší než jen běhat někde na hřišti nebo tartanu. Trochu jsme si zabruslili, pár tréninků nám pomůže, abychom se do toho dostali. Když to za měsíc odstartujeme, tak už to bude v pohodě.

Jaké jsou první dojmy, když se člověk po pauze dostane na brusle?

Samozřejmě je to po dlouhé době, zase to je jiný pohyb něž běh. První dva tréninky byly o tom, abychom si zvykli. Myslím, že jsme se do toho celkem dostali.

Na led se ovšem zatím nedostanete každý den…

Minulý týden to bylo dvakrát na ledě, tento týden již třikrát. Je to samozřejmě proložené běháním nebo posilovnou.

Klub u vás uplatnil opci pro příští sezonu, další spoluhráči prodloužili smlouvy. Jste rád, že většina týmu ze závěru minulé sezony pokračuje v Pardubicích?

Samozřejmě jsme všichni rádi, každý to vnímá, že je tu nový majitel. Ten to chce poskládat tak, aby se hrálo o nějaký úspěch. Myslím, že tým vypadá velmi dobře, ale všechno se rozhodne až na ledě. Domnívám se, že to bude klapat.

Vedení klubu již mluvilo o plánech do nové sezony, Dynamo chce hrát v dalším ročníku o vyšší příčky. Jak se to vám jako hokejistovi poslouchá?

Je to příjemné, když se jde do sezony s něčím takovým. Ani minulou sezonu jsme ovšem neměli špatný kádr. Bohužel nakonec byla taková, jaká byla. Nyní samozřejmě nikdo nechce takový ročník opakovat. Připravujeme se tak, abychom na vyšších příčkách byli. Ten kádr tady na to podle mě je.

Vnímali jste při autogramiádě podobná očekávání i od příznivců Dynama?

Věřím, že potěšíme fanoušky tak, aby byli spokojení. Když budeme na předních pozicích, tak věřím, že to bude dobré.

Podepisovali se hráči i majitel

První setkání s fanoušky má za sebou v nové roli Petr Dědek. Většinový akcionář hokejového Dynama se společně se sedmičkou hokejistů zúčastnil autogramiády u hlavního vchodu do enteria areny. Majoritní akcionář klubu si odskočil i vedle do pokladny, kde prodával permanentní vstupenky na příští extraligový ročník.



Pardubickým fanouškům se během čtvrtečního odpoledne podepisovali Jan Mandát, Juraj Mikuš, Patrik Poulíček, Vladimír Svačina, Robert Kousal, Jan Zdráhal a Radoslav Tybor.