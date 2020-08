Sedm vstřelených gólů v šesti zápasech. To je bilance pardubického hokejisty Radoslava Tybora v soutěži Generali Česká Cup.

Hokejové utkání Generali Česká Cup v ledním hokeji mezi HC Dynamo Pardubice (v bíločerveném) a PSG Berani Zlín (ve žlutomodrém) v pardubické enterie areně. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Na začátku týdne místo do Zlína cestoval do porodnice, ale při domácí odvetě už byl Tybor opět na ledě. Trefou v přesilovce přispěl k pardubické výhře nad Zlínem (5:2) a postupu do semifinále. „Nějaké góly jsme dali, ale stále se dají určité věci vyladit. Věřím, že se ještě zlepšíme,“ uvedl slovenský forvard.