Obehraná písnička. Pardubicím se opět nepodařily úvodní dvě části. Ve třetím dějství se sice Varaďovi svěřenci tlačili za vyrovnáním, ale Litvínov udržel svůj náskok a v enteria areně vyhrál 4:2. Svého "chlebodárce" skolil gólem a asistencí Tomáš Urban, který z Dynama na sever Čech zamířil teprve před několika dny.

Pardubičtí hokejisté si vypracovali řadu obrovských šancí. Litvínov se ale mohl v enteria areně spolehnout na oba své brankáře a dávku štěstí. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Svůj premiérový start v nejvyšší hokejové soutěži si proti Litvínovu odbyl teprve sedmnáctiletý Jiří Švec. Dynamo i s ním v sestavě se v první třetině poměrně trápilo a nemohlo se dostat do svého pověstného tlaku. Svěřencům trenéra Varadi se povedlo výrazněji ohrozit brankáře Zajíčka až v posledních dvou minutách, kdy si vysloužili přesilovou hru. Gólman Vervy ale dokázal všechny střely pochytat a do druhého dějství se tak šlo za nezměněného stavu.

Pardubičtí se mohli radovat z první branky těsně po začátku druhých dvaceti minut. Cienciala ale obrovskou příležitost odmítl a nechal zazářit Šimona Zajíčka. Co nevyšlo Dynamu, tak se podařilo Litvínovu. Ránu do "vlastních" řad zasadil Tomáš Urban, který v minulém týdnu odešel na sever Čech na hostování. Romana Willa překonal střelou nad vyrážečku. Pardubičtí následně mohli srovnat, ale Říčka z bezprostřední blízkosti trefil pouze tyč. Litvínov uhlídal těsné vedení a povedle se mu ho ještě navíšit. Roman Will si vybral slabou chvíli, když za jeho záda doplaval puk po dvou odrazech od bruslí hráčů - 0:2.

Snížení měl poté na hokejce Sedlák, ale Zajíček opět ukázal skvělý zákrok. Fanoušci v enteria areně se ze vstřelené branky jejich miláčků přece jen mohli radovat. Euforie se ale brzy změnila ve zklamání, jelikož gólu bylo dosaženo po vysoké holi a rozhodčí tedy odvolali svůj původní verdikt. Pardubičtí svého soupeře sice přestříleli, ale i po druhé části vedla Verva v Pardubicích dvoubrankovým rozdílem.

Třetí dějství začalo pro domácí tým nejhůře, jak jen mohlo. Litvínov totiž využil přesilovou hru, kterou si přenesl z předešlé třetiny. Po pohledné kombinaci dorážel do prázdné brány Maštalířký, který tak navýšil na 3:0. Snížení měl na holi po jednom z buly Robert Říčka ale jeho dělovka skončila pouze na horní tyči Zajíčkovy brány. Obávaný střelec se ale později přece jen prosadil. Robert Říčka ukončil nejdelší čekání na gól v sezoně dělovkou z přesilové hry.

Netrvalo dlouho, konkrétně třiadvacet vteřin, a úsměv fanouškům na tváři vykouzlil po tečované střele Adam Musil, který snížil na 2:3. Dynamo se následně tlačilo za vyrovnáním. Blízko tomu byl po Zohornově zadovce Robert Kousal, ale Tomek již nedovolil Východočechům skórovat a naopak Litvínov potvrdil své vítězství gólem do prázdné brány při pardubické powerplay.

Dynamo tak podruhé v letošní sezoně prohrálo na domácím ledě.