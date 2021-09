Dynamo šest bodů, Sparta nula. Jenže Pražané do hokejové extraligy vstoupí právě až dnes. Po volném losu měli zápas druhého kola odložený. Na druhou stranu už má za sebou Sparta čtyři zápasy v Lize mistrů, z nichž tři vyhrála.

Dynamo po vyhlášení medailových ambicí zaznamenalo vydařený vstup do nového ročníku. Po vítězství nad Plzní následoval obrat stavu v Mladé Boleslavi. Tam Dynamo vyhrálo 4:3.

„Dvě třetiny jsme nehráli vůbec to, co jsme chtěli. Kdyby to bylo 5:1 pro Boleslav, nikdo by se nedivil. Naštěstí nás podržel gólman Dominik Frodl,“ uvedl po utkání Matej Paulovič. Slovenský forvard Středočechům vstřelil dvě branky.

„Tohle by dal každý, měl jsem v obou případech hodně prostoru a prázdnou branku,“ nedělal z toho vědu Paulovič. Od prvního zápasu začal nastupovat na pozici centra elitní formace.

O další dva góly se postaral David Cienciala, jenž právě v Mladé Boleslavi ještě během minulé sezony působil. „Trenéři od třetí třetiny trochu promíchali sestavu a dali tomu jiný impuls. Od prvního střídání jsme potom věděli, že nám to jezdí. Bylo důležité dát gól na 2:3, což se nám povedlo,“ řekl Cienciala.

Po dvou zápasech má bilanci dva góly a tři asistence. „Takový start jsem ještě nezažil. Spíše jsem rád za šest bodů, které jsme uhráli týmově, protože to je hlavní. Musíme v tom pokračovat dál,“ dodal útočník.

Pokračování je na programu již dnes. Pardubická aréna hostí tradiční extraligovou bitvu Dynama se Spartou. Hraje se v 17.20 hodin, duel vysílá ČT Sport.