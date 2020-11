Camara má zkušenosti z německé nejvyšší ligy, předtím prošel několika týmy v zámořských soutěžích. V minulosti reprezentoval Kanadu na juniorském mistrovství světa, draftovaný byl týmem Boston Bruins.

„Zaměřili jsme se na hledání útočníka, který je produktivní a dává góly, což není v rozjeté sezoně jednoduché. Hledali jsme jak v německé soutěži nebo jinde po Evropě. Anthony Camara byl produktivní ve švédské nejvyšší soutěži,“ říká Dušan Salfický.

„Anthonyho jsme sledovali, konzultovali jsme ho v klubech, ve kterých působil. Je to hráč s velmi dobrým výběrem místa, vhodný do přesilovek, co má rychlou a nebezpečnou střelu,“ dodal Salfický.