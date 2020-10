Hokejový kolotoč se tak na několik dnů zastaví i v Pardubicích. Řeší se ovšem i komplikace jiného rázu. Týkají se smlouvy, která stvrzuje, že se společnost Petra Dědka stala většinovým vlastníkem Dynama.

Co se stalo? Hokejbalový trenér Jindřich Petruška s advokátem Petrem Papežem upozornili na to, že smlouva o upsání akcií hokejového klubu na soukromého vlastníka nebyla zapsaná do registru smluv v požadované podobě. Podle nich je tato smlouva neplatná.

K možnému pochybení při zápisu do registru smluv se vyjádřil i většinový vlastník Dynama Petr Dědek.

„Situace ohledně akcionářské smlouvy je po právní stránce velmi složitá. Chyba se stala a prověřuje se, co je nutné k nápravě. Věřím, že se to brzy vyřeší. Za narovnání má odpovědnost město Pardubice,“ uvedl Dědek.

Magistrát města zase v prohlášení akcionářů uvádí, že byla řádně a včas uzavřena mezi společností HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., a HokejPce 2020 s.r.o. Smlouva o úpisu akcií.

„Zveřejnění této smlouvy v registru smluv proběhlo dne 17. června 2020. Vznesené pochybnosti ohledně preciznosti uveřejnění zákonem stanovených metadat mohou znamenat právní nejistotu,“ stojí v prohlášení.

Smluvní strany hledají společné právní řešení, které má v nejbližší době celou záležitost vyřešit.

SNÍŽENÍ PLATŮ

Pardubice řeší i další komplikace, se kterými se hokejové kluby v této době musí vyrovnávat. Vzhledem k nařízeným opatřením mohlo na nedělní duel se Zlínem přijít pouze 1000 diváků. Do enteria areny se kromě partnerů dostali jen fanoušci s permanentní vstupenkou do sektoru na stání. Snížení kapacity a tím pádem výpadek příjmů ze vstupného představuje pro klub obrovskou ztrátu.

Vzhledem k současné situaci přistoupili v Dynamu i na snížení platů. Již během duelu Pardubic v Olomouci to potvrdil majitel Petr Dědek. „Pomůže nám to projít nelehkou dobou,“ uvedl.