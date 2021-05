Reprezentační zápasy? Dvacetiletý útočník Matěj Blümel přidává víc a víc. Loni hrál ještě na šampionátu hráčů do 20 let, v této sezoně se poprvé objevil v seniorském národním týmu a vybojoval si pozvánku na mistrovství světa do Lotyšska.

Na cestu dostal i nějaké rady od svého otce, bývalého rozhodčího. „Táta mi spíš říkal, ať si to užiju. Je jedno, jakou budu mít roli. Já jsem mu říkal, že snad v rodině nebude sedm účastí, ale osm,“ prozradil Matěj Blümel.

Když zmiňuje sedm účastí, myslí tím světové šampionáty, na kterých jeho otec pískal jako čárový sudí. Z toho čtyřikrát dokonce ve finále šampionátu.

Teď už je jasné, že osmička padla, mladý útočník zasáhl do zápasu Česka proti Švýcarsku. V rodině přibyla osmá účast na šampionátu.

Ani otec ještě v průběhu sezony v Matějovu nominaci příliš nevěřil. „Já sám tomu nevěřil,“ smál se Matěj.

„Dostal jsem se na první turnaj kolem Vánoc, pak vlastně byl druhý, to jsem byl moc rád. Jak začínaly kempy, bavili jsme se s ostatními, že šance je tak jednoprocentní, že bych se tam dostal. Čím víc jsem přežíval, zůstával, tím víc jsem tomu začal pomalu věřit a v koutku duše jsem doufal, že by to mohlo vyjít. A jsem fakt moc rád, že tady jsem,“ prohlásil Blümel.

Otec Petr se vedle šampionátů zúčastnil i třikrát olympijských her. V české extralize má na kontě 930 zápasů, stabilní dvojici vytvořil s kolegou Stanislavem Barvířem. Oba se s extraligou loučili v září 2018, kdy na „domácím“ ledě řídili zápas Pardubic proti Litvínovu.

Už v mládeži Matěj dobře věděl, jak se na ledě chovat. Z domova měl jasno, že s rozhodčími se nediskutuje.

„Tohle už přišlo někdy v dorostu, když jsem se tam jednou při utkání na rozhodčího hnal. Táta byl tenkrát na tribuně a pak mi to docela vyčetl. Od té doby už nediskutuji,“ vzpomněl si.

Blümel starší teď svého syna sleduje i v reprezentačních zápasech. Blümel mladší je nejmladším hráčem českého výběru.

„Je to skvělé. Od té doby, co jsem začal hrát hokej, jsem o něčem takovém snil. Je skvělé, že můžu být ve dvaceti letech v tomto týmu, kde jsou kluci z NHL, KHL nebo jiných soutěží. Užívám si to tady každý den,“ vzkázal Blümel, kterého si v roce 2019 ve čtvrtém kole draftu NHL vybral Edmonton Oilers.

Poslední dvě sezony ovšem strávil v Pardubicích, kde začátkem roku prodloužil smlouvu. Pak se dostal i do nominace na mistrovství světa, ale nejprve nebyl zapsán na soupisku. Úvodní zápas s Ruskem sledoval jen z tribuny.

„Já s tím víceméně počítal. Jak jsem už říkal, přijeli sem i kluci z NHL, tým má svoje hvězdy a jsou tady daleko lepší kluci. Snažím se jim vyrovnat a místo si taky získat,“ řekl Blümel.

Po zapsání na českou soupisku už si zahrál proti Švýcarsku, byl připraven do hry i v duelu s Běloruskem. Zápasy, ale i tréninky. To jsou pro brzy jednadvacetiletého forvarda cenné zkušenosti.

„Tady jsou hráči, co mají spoustu zápasů v NHL. Snažím se od nich odkoukat, jak se rozcvičují, co dělají na ledě, potom po trénincích. Můžu se zase naučit něco, co mě může posunout,“ potvrdil Blümel.

Šampionát je pochopitelně poznamenán aktuální situací. Hraje se bez diváků, výběry se nyní pohybují v tzv. týmových bublinách.

„Na to jsme byli připravení. Teď je to už lepší v tom, že už nemusíme být jenom na pokojích, ale můžeme se vídat mezi sebou. Dokonce nám dovezli playstation, máme tady pingpongový stůl,“ popisoval Blümel.

S pálkou v ruce si volný čas zpestřil. „Hrál jsem s Petrem Kváčou a Radanem Lencem, kteří mají stůl v Liberci, tak jsou lepší, ale snažím se jim vyrovnat,“ pousmál se další muž, který se z Pardubic odrazil až na hokejové mistrovství světa.