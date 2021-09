Druhou přesilovku v utkání nevyužili, ale těsně po vypršení plzeňského trestu se Pardubičtí dočkali. Velké obléhání brankáře Furcha ukončil ve 25. minutě Marek Hecl. Posila z Trenčína vstřelila první gól Pardubic v sezoně. Tento zásah nasměroval Dynamo k vítězství.

V první třetině to ještě tak snadné nebylo. „Na začátku měla Plzeň velmi dobrý pohyb, my jsme měli problémy s tím, že vytáhla dva hráče až na naší brankovou čáru, takže jsme si s tím do první reklamní přestávky nevěděli rady. Taky jsme měli během šesti minut tři šití, což jsem ještě nezažil,“ popisoval pardubický trenér Richard Král.

Chvíli po prvním zásahu Hecla navíc Blümel našel přihrávkou od mantinelu Juraje Mikuše a ten prostřelil plzeňského gólmana. Následovaly další pardubické šance, domácí navíc hráli pětiminutovou přesilovku po faulu Jiříčka. V oslabení zlobili hosté, do úniku se dodal Kodýtek, ale trefil jen tyčku.

„Definitivně nám pomohlo, že jsme během dlouhé přesilovky neinkasovali, když už jsme gól nedali. Měli jsme už velice dobrý pohyb, byli jsme silní na kotouči v útočném pásmu,“ dodal Král.

V dalších momentech si ve své premiéře poradil brankář Dominik Frodl a proti svému bývalému klubu udržel čisté konto. Po druhé třetině to bylo již 3:0, když v závěru po souhře nových hráčů zakončil přesně Robert Říčka. Stejný útočník pak ještě v přesilovce skóroval podruhé.

Plzeň vyšla naprázdno. „Měli jsme celkem dobrý vstup do první třetiny, pak jsme začali být takoví ustrašení a pouštěli jsme Pardubice hodně do hry. V celém utkání jsme prohrávali spoustu soubojů. Zápas rozhodla druhá třetina, kdy jsme během dvou minut dvakrát inkasovali a v závěru potřetí. Naše produktivita momentálně bohužel není ideální. Domácí byli ve zbytku zápasu lepší a zaslouženě vyhráli,“ řekl Václav Baďouček, trenér Plzně.

Vítězný vstup do sezony? To v Pardubicích nepamatují deset let. Poprvé od ročníku 2011/2012 Dynamo vykročilo do sezony tříbodovou výhrou. „Celkově kluci podali skvělý výkon od Frodlíka až po poslední levé křídlo,“ prohlásil kouč Dynama Král.

Pardubice – Plzeň 4:0

Fakta - branky a nahrávky: 25. Hecl (Cienciala), 27. Mikuš (Blümel, Nakládal), 40. Říčka (Cienciala), 52. Říčka (Cienciala, Košťálek). Rozhodčí: Jeřábek, Šindel – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 6:5, navíc Jiříček 5 minut a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 7280. Třetiny: 0:0, 3:0, 1:0.

HC Dynamo Pardubice: Frodl – Košťálek, Mikuš, Nakládal, Robertson, Kolář, Vála, Hrádek – Camara, Paulovič, Kousal – Blümel, Poulíček, Musil – Cienciala, Roman, Říčka – Rohlík, Anděl, Hecl.

HC Plzeň 1929: Furch – Čerešňák, Budík, Jiříček, Graňák, J. Kindl, V. Lang, L. Kaňák – Dzierkals, Mertl, Bulíř – Schleiss, Kodýtek, Blomstrand – Kuťák, P. Musil, Suchý – Kantner, Přikryl, Malát.