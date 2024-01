Varaďův dopis na rozloučenou. S neprofesionalitou na mě nechoďte, vzkazuje

Respektuje, ale nesouhlasí. Vyhazov trenéra Václava Varadi pardubického Dynama Pardubice vyvolal vlnu reakcí. Mlčet nehodlá ani sám obviněný. Vyjádřil se prostřednictvím svého blogu s "dopisem" na rozloučenou. Odmítá verzi klubu o tom, že by se choval nevhodně a naopak upozorňuje na to, že on má před sebou čistý štít. Vypichuje úspěchy týmu a popisuje svůj přístup k trénování.

Václav Varaďa překvapivě skončil na lavičce Dynama Pardubice. | Foto: HC Dynamo Pardubice