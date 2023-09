Hořký návrat. Nejeden fanoušek pardubického Dynama před utkáním s Ilves Tampere říkal, že se těší na pohodlný vítězný vstup svých „miláčků“ do Ligy mistrů. Opak byl ale pravdou. Svěřenci trenéra Varaďi sice byli více na puku či měli více střel, ale jejich soupeř byl produktivní. Dynamo tak po svém návratu mezi evropskou smetánku prohrálo doma 1:3.

Trenér Václav Varaďa byl nadšený z kulisy v enteria areně. Byť jeho svěřenci prohráli, tak byl s výkonem svých svěřenců vcelku spokojený. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Zdroj: HC Dynamo Pardubice

Pardubičtí vstoupili do zápasu povedeně a v prvních pěti minutách si vypracovali trojici velkých šancí. Zakončení však pokulhávalo. No a tak přišel trest. Dynamo inkasovalo poprvé. Vstup do druhé části zápasu byl téměř identický a přišla druhá rána, kdy opět Ilves ukázalo, jak vypadá produktivní tým.

„Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře, ale dohnaly nás dvě individuální chyby a v podstatě jsme soupeře lacině pustili do vedení 2:0,“ uznal trenér Václav Varaďa.

Pardubice sice ve třetím dějství prolomily střeleckou smůlu, když se prosadil Lukáš Radil, ale vzápětí opět inkasovaly a začínalo se od nuly. Produktivita rozhodla, což uznal i Milan Klouček: „Finové výborně bránili, což je o nich známo. Mají výborně propracovaný tenhle systém. Hodně nám blokovali střely. Naopak my jsme se nemohli prosadit a prostě nám to tam tentokrát nenapadalo.“

Byť Dynamu návrat do Ligy mistrů příliš nevyšel, tak pozitivum a prvenství se rozhodně dá najít. Pardubice zažily největší návštěvu ze všech šesti souběžně běžících utkání.

„V globálu ten náš výkon před tou skvělou diváckou kulisou byl slušný. Na to, že je konec srpna, jsme velmi rádi, že nás fanoušci přišli podpořit,“ těšilo pardubického lodivoda.

Jeho slova doplňuje i domácí gólman.

„Nepřekvapuje mě, že přišlo tolik lidí. V Pardubicích jsou bezvadní fanoušci. Důkazem je šest a půl tisíce diváků, což je opravdu úžasné číslo. Je škoda, že jsme je nepotěšili výhrou,“ mrzí Milana Kloučka, který zažil v červeném dresu premiéru v Lize mistrů.

„Moc jsem se na ten zápas těšil. Jsem rád, že jsem dostal důvěru. Nehráli jsme špatně, ale byly tam věci, od kterých se do příště můžeme odrazit.“

Dynamo však na odpočinek nemá příliš času. Již v neděli odehraje další utkání a to na půdě Skellefteå.

„Věřím, že uděláme nějaké korektury, abychom náš výkon napravili a utkání ve Švédsku zvládli,“ dodává kouč Václav Varaďa.

Jak hodnotil utkání jeho finský protějšek Antti Pennanen?

„Byl to těsný zápas, velmi těžký, hodně soubojů a zblokovaných střel. Pardubice odehrály skvělé utkání, měli jsme velké problémy. Byli jsme výborní v defenzivě a podržel nás také brankář. Myslím si, že právě proto jsme vyhráli.“