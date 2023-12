Poprvé v roli trenéra soupeře se pardubický kouč Václav Varaďa vydal do Třince, místa svých velkých triumfů a celkem tří mistrovských titulů. A návrat mu jeho svěřenci pořádně osladili, když v atraktivním šlágru názorně předvedli, že nejsou na čele tabulky náhodou.

Hokejisté Třince prohráli ve šlágru 25. kola extraligy s Pardubicemi 1:5. | Foto: Petr Rubal

Jen třetí třetina vyzněla pro Oceláře, to však bylo v době, kdyby bylo o osudu střetnutí dávno rozhodnuto, neboť Pardubičtí si v průběhu čtyřicet minut vypracovali pětigólový náskok.

Hosté těžili z dobrých startů do jednotlivých třetin. Nejprve skóre po dobře sehraném přečíslení Radil, na kterého navázal Poulíček, který prokázal dobrou orientaci v předbrankovém prostoru. Ještě lépe vyzněl pro Dynamo start prostřední části. Čerešňák využil ránou od modré přesilovku a chvíli na to donutil Zohorna Kacetla k odjezdu z brankoviště. Náhradníka Mazance „přivítal“ v další početní výhodě Sedlák a za stavu 0:5 bylo „vymalováno“.

Pardubice po nebojácném výkonu sahaly po bodu. Snahu potopil dvougólový Krejčí

„Utkání jsme zvládli od první do šedesáté minuty. Byli jsme úderní v příležitostech, které jsme si vytvořili, dávali krásné góly a tím soupeři odskakovali. Jsem velmi spokojen se třemi body do tabulky, byl to těžký zápas. Pomůže nám ale do další fáze sezony a do Champions League nám vlije krev do žil. Sice jsme pobouchaní, ale odehráli jsme utkání velmi dobře a zasloužili si vítězství,“ hodnotil duel Václav Varaďa.

TIPSPORT EXTRALIGA:

25. KOLO: HC Oceláři Třinec – HC Dynamo Pardubice 1:5 (0:2, 0:3, 1:0). Branky : 47. Pánik (Voženílek, M. Růžička) – 7. Radil (Zohorna, Bučko), 13. Poulíček (Cienciala, Bučko), 21. Čerešňák (Radil), 24. Zohorna (R. Kousal, Čerešňák), 27. Sedlák (Kaut, Čerešňák). Rozhodčí: Hradil, Mrkva – Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 7:4, navíc Nestrašil (Třinec) OK. Využití: 0:2. Diváci: 4596.

Třinec: Kacetl (24. Mazanec) – Marinčin, Smith, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Polášek, Nedomlel – D. Voženílek, P. Vrána, Pánik – M. Růžička, Sikora, Nestrašil – Hrehorčák, M. Roman, Doktor – Kurovský, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták. Pardubice: Will – Čerešňák, Vála, Košťálek, T. Dvořák, Bučko, J. Kolář – Hyka, L. Sedlák, Cienciala – Radil, T. Zohorna, R. Kousal – M. Kaut, A. Musil, Říčka – Paulovič, Poulíček, Mandát. Trenér: Varaďa.

LIBEREC – BRNO 1:6 (0:3, 1:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 28. Knot (Klíma, A. Najman) – 1. Kaňák (Flek, Lintuniemi), 4. Moses (Cingel, Gazda), 8. Moses (Vincour, Cingel), 28. Gazda (Kohout), 30. Gazda (Zbořil, Holík), 30. Moses (Pospíšil, Vincour).

KARLOVY VARY – SPARTA 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 23. Kestner (Lajunen, Mikliš), 48. Forman (Konečný, Mužík), 59. Forman (O. Najman).

MOUNTFIELD HRADEC KRÁLOVÉ – PLZEŇ 1:2 SN (0:0, 0:1, 1:0 – 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 50. Kalina (Šťastný) – 39. Söderlund (Indrák, Lev), rozhodující nájezd Söderlund.

MLADÁ BOLESLAV – OLOMOUC 2:4 (1:1, 0:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 14. O. Roman (Rohdin, Čech), 41. Skalický (Lantoši, Järvinen) – 15. Macuh (Káňa), 24. Macuh (Kusko, Navrátil), 26. Nahodil (Navrátil), 32. Kunc (Navrátil, Řezníček).

ČESKÉ BUDĚJOVICE – KLADNO 6:3 (1:0, 1:1, 4:2)

Branky a nahrávky: 5. Kondelík (Gulaš), 32. Gulaš (Štencel, Harris), 41. Gulaš (Kondelík, Pýcha), 51. Valský (Koláček, Chlubna), 54. Harris (M. Beránek, Štencel), 56. M. Beránek (Harris, D. Simon) – 27. Smoleňák (Ticháček), 52. Pytlík (Frolík, Slováček), 58. Smoleňák (Ticháček, Klepiš)

VÍTKOVICE – LIBEREC 6:2 (1:0, 2:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 13. Barinka (Peterek, Auvitu), 22. Bukarts (Dočekal, Krieger), 31. Bukarts, 45. Dočekal (Barinka, Zdráhal), 48. Lakatoš (Percy, Krieger), 50. Barinka (Dočekal, Zdráhal) – 23. Abdul (Baláž), 43. Demel (Baránek, Kirk).