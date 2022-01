Vary jsou jako otravný hmyz. Trvá šedesát minut, než je chytíte a rozmáčknete

Zkáza kreativního hokeje… Dynamo dnes od 18.00 hostí Karlovy Vary. Tedy tým, který vyznává spíše silové pojetí hry. Pardubický styl hokeje je naopak odnepaměti technický a především útočný. Pro letošní sezonu to platí do slova a do písmene.

HC Dynamo Pardubice v prosinci | Foto: Deník/Luboš Jeníček

O pověstné urputnosti borců z lázeňského města se pardubický mančaft znovu přesvědčil hned v prvním vzájemném měření sil. Doma vyhrál až po tuhém boji 2:1. Obě branky vstřelil za nepříznivého stavu v první desetiminutovce závěrečného dějství. Vyrovnávací trefu obstaral Rohlík v oslabení a tu vítěznou Říčka. „V každém zápase je důležitý první gól. Spadne z vás ta předstartovní nervozita. a pak se hraje líp. Proti podobným soupeřům to platí dvojnásobně. V opačném případě se totiž zatáhnou a urputně brání,“ ví pardubický obránce Jan Košťálek, který na konto Energie ještě dodává: „Hrají nepříjemný hokej. Jezdí dozadu a spoléhají na brejky. My beci musíme čekat vzadu a dávat si na ně velký pozor. Když na ně zapomeneme, tak nám kolikrát ujedou sami na bránu. Vary hrají nečitelný hokej. Nedá se kolikrát předvídat, co budou hrát. Vždycky tam vypadne něco na víc.“ Jako třeba v prvním utkání po Karjale. Na západě Čech dostalo Dynamo za vyučenou (1:4). Osamoceným střelcem hostů byl Kousal. Pro zajímavost: z šesti třetin v letošní sezoně Karlovy Vary vyhrály hned čtyři. Pomineme-li loňské předkolo play off, kdy Dynamo doma zvítězilo 11:3 a v rozhodujícím utkání venku 5:1, tak předchozích všech sedm utkání skončilo rozdílem jediného gólu. Čtyřikrát se nerozhodlo v základní hrací době. Každá sezona je jiná, každé utkání je jiné, nicméně Karlovy Vary jsou vždy jako otravný hmyz. Trvá šedesát minut než je chytíte a rozmáčknete… Košťálek tvrzení z části vyvrací. „Na Spartě jsme to měli opačně. Vždycky se nám na ně dařilo,“ přidává k dobru. Tak by mohl poradit koučům jak na ně… „Trenéři si to dají dohromady sami. My jsme od toho, abychom na ledě plnili jejich pokyny,“ říká Jan Košťálek. . Nepřipouští se v Pardubicích žádné diskuse, ve smyslu: nepleť se nám do řemesla? „Ale to zas ne. Něco si řekneme, nějak vyloženě to však nerozebíráme,“ podotýká Jan Košťálek. .