První třetina se nesla v duchu proměněných přesilových her. Po Machačově faulu se prosadil domácí Kverka a poslal tak svůj tým do vedení.

Dynamo srovnalo zásluhou Zdráhala, kdy Pochobradský výborně clonil před brankářem a střela jeho kolegy skončila až za zády Michajlova. Sokolov ale využil i podruhé přesilovou hru a do kabin tak šel za těsného vedení. Ve druhé části navýšili domácí skóre z další přesilové hry a pro Pardubice to opět nevypadalo dobře.

Záblesk naděje přišel v úvodu třetí třetiny po vyrovnání z hokejek Lichtaga a Matýse. Domácí ale využili zaváhání v brankovišti hostů a vstřelili vítěznou trefu.

Pojišťující pátou branku Sokolov vsítil již do prázdné svatyně domácích. Pardubice především doplatily na velké množství oslabení, kdy hned čtyři z nich skončily gólem.

Václav Baďouček (HC Dynamo Pardubice B): „Bohužel jsme to utkání špatně začali, poté se naše hra trochu zvedla. Opět jsme ale utkání ztratili v závěru. Vybojovali jsme to na 3:3, nešťastným a zbytečným vyloučením ale o ten zápas zase přijdeme. Přijde mi, že už je tam nějaký blok v hlavách. Zítra si o tom popovídáme a ve středu musíme jít do dalšího zápasu s čistou hlavou a nastavit se na to, že umíme vyhrát."