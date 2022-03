Historický úspěch je blízko! Díky středečnímu zaváhání Třince v Liberci má Hradec na Oceláře stále náskok tří bodů. K dobru má navíc jedno utkání a při případné bodové shodě i výhodu lepších vzájemných zápasů. Znamená to, že výhra mu s předstihem zajistí Prezidentský pohár. „Už se o tom v kabině bavíme, ale jak jsem už několikrát říkal, rozhodně to nebyl náš cíl. Prostě jsme se chtěli umístit co nejlépe. A když už jsme tam, tak by byla škoda to pokazit, chceme ho získat,“ uvedl hradecký kapitán Radek Smoleňák.

REKORD LVA

A nepůjde jen o zisk Prezidentského poháru. Proti Chemikům naskočí hradecký útočník Jakub Lev do 594. duelu bez přestávky. Tím překoná rekord zlínské legendy Petra Lešky. Toho Lev dokázal v úterý na ledě Vervy dostihnout, nyní se dostane před něj a stanoví tím nový extraligový rekord. „Asi moc nechodí do rohů a k mantinelu, když to odehrál v jednom kuse,“ zavtipkoval Smoleňák a dodal: „určitě to o něčem vypovídá. Udržuje se ve skvělé kondici, má výkonnost, drží mu zdraví. Není to jen tak a já věřím, že mu to ještě nějakou stovku vydrží.“

Na utkání proti Litvínovu do ČPP arény bude moci dorazit více fanoušků, než tomu bylo na předchozích zápasech. „Nemůže to být lepší. Zápas v pátek a ještě takhle důležitý. Věřím, že fanoušci dorazí, moc se na ně těšíme,“ doplnil Smoleňák.