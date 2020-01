Proti svým. Jen týden po přesunu do Pardubic nastoupil útočník Michal Vondrka proti bývalému klubu. V duelu s Mladou Boleslaví strávil na ledě přes 24 minut, vstřelil jeden gól a slyšel skandování svého jména od obou táborů fanoušků.

Jeho trefa ovšem vítězná nebyla, Středočeši v závěru vyrovnali a rozhodli v prodloužení (2:3).

„Uteklo nám to na konci zápasu. V utkání byly úseky, kdy nás tlačili, ale dařilo se nám to dobře bránit. Vedli jsme pak 2:1, je to škoda. Smolně se to odrazilo k Davidovi Šťastnému, který to dal výborně k tyči,“ řekl Vondrka po utkání.

Sedmatřicetiletý útočník hrál proti týmu, kde ještě nedávno dělal kapitána. Pocity? „Jako před pár týdny na tréninku. Ty hráče znám, tak jsem si připadal jako na tréninku, když jsme hráli pět na pět,“ popisoval.

V závěru druhé třetiny překonal brankáře Krošelje, když zužitkoval přihrávku od Tomáše Rolinka. V tu chvíli otočil na 2:1, ruce vylétly radostí nahoru.

„Byl to první gól tady doma, měl jsem z toho radost,“ přiznal s tím, že jeho oslava se neobešla bez poznámek od bývalých spoluhráčů.

„Myslím, že se z gólu dokážu radovat ještě víc. Když jsem zvedl ruce, to nebylo nic velkého,“ nedělal z toho Vondrka vědu.

Ve třech zápasech s ním v sestavě Dynamo vždy bodovalo, i když z toho dvakrát padlo v prodloužení. Vondrka se při zranění Radoslava Tybora zapojil do první formace vedle Roberta Kousla a Jana Mandáta.

„Jsem na ledě, dost na puku, obránci to výborně rozehrávají. V útoku si to hodíme, Pavel Kantor chytá výborně. Jsem až překvapený. Myslel jsem, že tady budou hlavy dole. Tak to ale není,“ ohlédl se Vondrka za svým prvním týdnem v Pardubicích.

TŘIKRÁT BĚHEM TÝDNE

Další perné období začíná již dnes. Dynamo hraje v Karlových Varech, v pátek pak v extrémně důležité bitvě hostí Litvínov a před reprezentační pauzou pojede ještě v neděli do Hradce Králové.

„Každý bod je dobrý,“ zopakoval Vondrka i po utkání s Mladou Boleslaví. S kvalitnější koncovkou jich mohli mít Pardubičtí i z tohoto duelu více. Šance nevyužili.

„Koncovka nás trápí. Tam, kde bychom měli puky směřovat do brány, volíme ještě přihrávku do rohu, kličku nebo pohyb navíc,“ řekl Michal Mikeska, asistent trenéra Pardubic.

Další body jsou ve hře dnes na ledě Energie, kde zápas 41. kola začíná v 17.30 hodin.

Soupeři doma, Dynamo na ledě Energie

12. Vítkovice 42, 13. Litvínov 40, 14. Pardubice 40. Změní se průběžné pořadí v extraligové tabulce po dnešním 41. kole? V první řadě musí Dynamo zvládnout svůj zápas v Karlových Varech. Se sedmým celkem extraligy získali Pardubičtí zatím jen jeden bod, když v prosinci doma prohráli 5:6 po prodloužení. K předchozímu vzájemnému duelu na západě Čech odjeli za Pardubice vzhledem ke karanténě junioři, kteří prohráli 0:8. Dnes je ve hře první výhra nad Energií v sezoně.

A nejbližší konkurenti? Oba se představí v domácím prostředí. Litvínov na svém ledě přivítá Plzeň a Vítkovice nastoupí proti zlínským Beranům. Poslední čtvrtina základní části se rozjela.