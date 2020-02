Má za sebou měsíc v pardubickém dresu. Útočník MICHAL VONDRKA stále bojuje s celým týmem Dynama o záchranu nejvyšší soutěže. Další z důležitých zápasů odehrají Pardubice na ledě Kladna.

„V takových zápasech rozhodují i maličkosti. Záleží na tom, jak se začne,“ říká sedmatřicetiletý forvard, jenž za Dynamo vstřelil 2 góly a na 7 přihrál.

Z Kladna zní, že pro Rytíře jde o zápas roku. Vy máte za sebou už řadu důležitých zápasů, další před sebou. Jak vnímáte přímý souboj na ledě Kladna?

Od té doby, co jsem přišel, tak jsou všechny zápasy hodně důležité. Samozřejmě si důležitost i tohoto zápasu každý uvědomuje, ale podle mě to pro nás nebude nic nového.

Závěr základní části je letos specifický, žádná baráž už nenavazuje. Dá se to, co vás ve zbytku sezony čeká, s něčím porovnat?

To je složité. Bude to zase hodně těžké, jako dosavadní zápasy, co jsem tady.

Kromě vás přišli v lednu i další hráči, kteří mají odehráno řadu velkých zápasů. Je důležité, že se tým o vaše zkušenosti může opřít?

Přišli jsme kvůli tomu, abychom klubu a týmu pomohli. Věřím, že to všichni dotáhneme do konce, jaký chceme. To je záchrana.

Berete si nyní v kabině více slovo vy jako zkušení hráči?

Samozřejmě, že nějaká slova padají. Jsou tam zkušení, ale i mladí kluci, kteří potřebují trochu pomoci. Už v průběhu poslední čtvrtiny jsou všichni zvyklí hrát v maximálním nasazení. Samozřejmě, že psychicky je podporujeme my starší.

Co pro vaši situaci znamená to, že se podařilo vyhrát třikrát v řadě?

Samozřejmě je to psychická vzpruha, ale každý ví, že jsme se tím jen udrželi ve hře. Nevytvořili jsme si žádný náskok, proto musíme pracovat dál.

Nedávno jste podepsal smlouvu i na další sezonu. Je to signál, že si i příští rok tady chcete extraligu zahrát?

Já pro to udělám maximum, je to pro mě výzva. Moc bych tady chtěl zůstat.

V posledních zápasech Dynamo zaznamenalo důležité trefy i v přesilovkách. Vnímáte, že jste v nich nyní nebezpečnější?

Nějaké góly jsme dali, měli jsme tam dobře najeté hráče. Je to těžké, záleží i na štěstí, což se ukázalo u některých gólů. I to k tomu patří, protože štěstí přeje připraveným.

Razým: Tady se všechno maže

Devět proher Kladna v řadě, na druhé straně tři pardubické výhry za sebou. Dnes v 18 hodin dojde na přímý souboj dvou celků, které mají stejný počet bodů. „Myslím si, že v našem zápase se všechno maže. Začíná se první minutou a bude to boj až do poslední chvíle,“ uvedl pardubický trenér Milan Razým. Varováním je pro Dynamo nejen předchozí vzájemný souboj, ale i poslední duel Rytířů na ledě prvního Liberce. „Nebýt libereckých přesilovek, tak si Kladno odtamtud odvezlo body, protože hrálo dobře. Kladno je jako tým velmi nebezpečné v útočném pásmu. Zaměřili jsme se samozřejmě na dobrou obranu u nás ve třetině,“ dodal Razým.