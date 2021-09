Dlouho to s Pardubicemi nevypadalo dobře, ale po prohře v derby nakonec Dynamo vybojovalo tři body. Hokejisté Pardubic v devátém kole extraligy zdolali Karlovy Vary 2:1.

Hokejová extraliga - 9. kolo: HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary | Foto: Ladislav Adámek/HC Dynamo

Už ve 4. minutě se Energie dostala do vedení, když Havlín střílel do tyčky, ale Jan Hladonik pohotově dorazil. Překonal tak Dominika Frodla, jenž se vrátil do pardubické branky.