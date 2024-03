Východočeské derby. Po duelu Pardubic se Spartou se jedná zřejmě o nejsledovanější bitvu v českém hokejovém prostředí. O rivalitě Dynama s Mountfieldem toho bylo napsaného i řečeno už hodně. Jedno je však jisté. Poprvé v moderní historii se tyto dvě znepřátelená města potkají v play off Tipsport extraligy. Jaký to bude souboj? Proč se jedná o čtvrtfinálovou sérii za trest?

Letošní sezona mluví jasně ve prospěch Dynama. Pardubice zvládly všechny čtyři střetnutí vítězně a v uvozovkách nedaly svému rivalovi ani čichnout. Stále ale platí staré otřepané fráze, že základní část je jiná soutěž, a také derby nikdy nemá favorita…

To si uvědomují jak v pozitivním smyslu pod Bílou věží, tak i trochu se strachem pod Zelenou bránou. Kdy jindy to mají svěřenci trenéra Zadiny ale zvládnout, když ne v sezoně, ve které zaprvé čtyřikrát již vyhráli derby a zadruhé ovládli základní část v takovém velkém stylu, že sekali rekordy jak kosou trávu. Na druhé straně svěřenci trenéra Martince v minulém ročníku dokázali potrápit favorizovaný Třinec ve finále play off a zakončili sezonu na druhém místě.

GLOSA: Dynamo lámalo se Zadinou rekordy. Teď už chybí jen poslední díl skládačky

Jaký souboj tedy můžeme čekat? To je otázka, kterou si kladou fanoušci obou měst na břehu Labe. O jednom můžeme být všichni přesvědčení. Střetnutí se ponesou ve vyhroceném stylu, zřejmě větším než tomu tak bylo v základní části. Můžeme čekat i vyrovnané bitvy, kde se oba týmy budou chtít poprat o postup. A rozhodně konkrétně Pardubičtí nedostanou nic zadarmo. Lvi jim mají po čtyřech prohrách co vracet. Těšit se snad můžeme i na nějakou tu pěstní radovánku…

Jaký vývoj série se dá čekat? Favoritem je Dynamo, o tom nemůže být ani řeč… Ale Hradec se porve o úspěch a nedá svému největšímu rivalovi nic zadarmo. Parta kolem nejlepšího střelce Okuliara má zkušenosti s vyhrocenými a dlouhými play off sériemi a bude více než jen nepříjemným soupeřem pro squadru kapitána Lukáše Sedláka.

Mountfield prolítl do čtvrtfinále: Každý hráč se obětoval pro tým, řekl Martinec

Ve vzduchu visí ještě jedna polemika. Kdo má teď lepší startovní pozici? Dynamo si po dlouhé základní části odpočinulo a pečlivě se připravovalo na vrchol sezony, který odstartuje v pátek na domácím ledě proti svému úhlavnímu nepříteli. Naopak Mountfield si musel příslušnost ve čtvrtfinálové sérii vybojovat. Nutno říct, že narazil na soupeře, s kterým v minulé sezoně sváděl nekonečně dlouhé bitvy o postup do finále play off Tipsport extraligy. Stejně jako vloni to ale svěřenci trenéra Martince proti Vítkovicím zvládli. Teď jsou Hradečtí rozehraní, a kdy jindy mají udělat velký úspěch tím, že vyřadí Pardubice a stanou se králi východních Čech.

O tom se rozhodne již v několika příštích dnech. Dvě největší města východu Čech se tak obléknou do hokejových barev a budou pečlivě sledovat zatím největší historickou bitvu o pomyslnou korunu. My fanoušci tohoto sportu se máme na co těšit…