Odborník na derby. Tak tímhle pojmenováním všichni ocenili Martina Kauta po druhém letošním východočeském derby. Pardubický útočník se v úvodním střetnutí prosadil jednou a ve druhém domácím zápase tuto laťku dokonce nadsadil. Díky jeho dvěma trefám z přesilových her a dalším gólům jeho spoluhráčů se Dynamo radovalo z vítězství 5:2.

Pardubičtí hokejisté se svým fanouškům za podporu odvděčili třemi body a děkovačkou. | Foto: HC Dynamo Pardubice

„To se ještě uvidí, jestli je Hradec můj oblíbený soupeř, přece jen s ním hrajeme ještě dva zápasy. Já jsem rád za tři body, a když to podpořím góly, tak je to plus. Především jsme chtěli zapomenout na poslední dva extraligové zápasy, ve kterých jsme to v závěru nezvládli. Chceme teď zůstat na vítězné vlně,“ říkal po zápase Martin Kaut.

Mountfield v Pardubicích doplatil především na nedisciplinovanost. Hned tři ze sedmi přesilových her totiž dokázali domácí využít.

„Jsme rádi za každou využitou přesilovku. Mohli jsme dát ale ještě více branek. Musíme na sobě stále pracovat,“ poznamenává.

Gólové hody se rozjely až ve třetí třetině. Dynamo ovládlo podruhé letošní derby

Jedno je ale jisté. V začátku sezony se Dynamo v početních výhodách trápilo s nízkým procentem úspěšnosti. Vše se ale změnilo a Pardubice proměnily svoji nevýhodu v největší zbraň.

„Víme, že ze začátku sezony jsme měli problém s přesilovkami. Jsme rádi, že se nám v nich poslední dobou daří a dáváme góly. Nejdůležitější ale bylo, jak kluci ubránili oslabení, které jsme zavinili zbytečným faulem,“ vrací se střelec dvou branek k zřejmě osudnému momentu.

Skvělá atmosféra

Hradec Králové v úvodu třetího dějství pořádně zatlačil domácí v jejich vlastním pásmu. Využít přesilovou hru i následný tlak se však hostům nepodařilo.

„V té třetí třetině na nás opravdu vlítli. Obranná dvojka snad dvě minuty nemohla vystřídat. V těžkých chvílích nás naštěstí podržel Roman Will. Pak jsme dostali přesilovku, využili jsme ji, to možná rozhodlo o našem vítězství a získali jsme zasloužené tři body,“ osvětluje horké chvilky týmu.

Oba východočeské kluby si mohly v enteria areně užít bouřlivou atmosféru, kterou tvořilo více než deset tisíc fanoušků.

„Atmosféra byla již tradičně skvělá. Je známé, že je vždy na derby vyprodáno. Jsme rádi, že jsme mohli naše fanoušky potěšit, protože ta výhra byla pro ně,“ děkuje příznivcům Kaut.

A jsou body z derby sladší než ty z jiného zápasu?

„Možná jsme víc motivovanější, když to je derby. Jdeme víc než na sto procent. Možná jsou ty body o trochu sladší,“ dodává Martin Kaut.

