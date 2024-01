Den D, v letošní sezoně už potřetí. Souboj o východní Čechy startuje na soutoku Labe a Orlice dnes v 18 hodin. Řeč je samozřejmě o hokejovém derby mezi domácím Hradcem Králové a Pardubicemi.

Poslední východočeské derby skončilo rozbitým plexisklem, když do něj naskočil po vyhraném duelu Roman Will. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Tipsport extraliga - 35. kolo HC Mountfield Hradec Králové (7. místo, 52 b.) - HC Dynamo Pardubice (2. místo, 73 b.)

Dnes od 18:00, ČPP Arena

Z prvních dvou střetnutí vyšli vítězně svěřenci trenéra Václava Varadi, kteří nejprve na horké půdě pod Bílou věží vyhráli 4:2 a následně v naplněné enteria areně si ještě o branku polepšili, když vyhráli 5:2.

Martincova družina však bude chtít prokletí do třetice všeho dobrého zlomit. Však v Pardubicích hrála odvážně a trápila svého soupeře, ale Dynamo dokázalo ve třetím dějství zlomit vývoj jasně na svoji stranu. Situace se ale může zdát v novém roce trochu jiná. Pardubice v posledních třech utkáních nepředvádějí nejlepší výkony. Především v posledním utkání na ledě Komety zanechaly hořkou pachuť na svém dvoubodovém vítězství. Dynamo ve Winning Group Areně totiž vedlo čtyřbrankovým rozdílem a o pohodlný polštář ve třetím dějství přišlo. Druhý bod tak muselo vybojovat až v prodloužení.

Asi jsme si mysleli, že to půjde samo, hodnotil zkrat Pardubic kapitán Sedlák

Nový den a nový zápas. Tímto heslem se však bude chtít Varaďův tým řídit. V kabině průběžně druhého týmu extraligové tabulky si ale moc dobře uvědomují, že v derby je nečeká vůbec jednoduchá práce.

„S Hradcem je ten hokej vždy v tempu. Derby nemá favorita, je to jak play off utkání. Hrají aktivní hokej, hodně napadají, jsou nepříjemní v osobních soubojích. Je to vždy dost bruslařsky náročný hokej“, očekává před dnešním střetnutím Lukáš Radil.

Zdroj: DENÍK/Jakub Vítek

Poženou nás lidi

Forma Hradce Králové ale není také na nejvyšší úrovni… Na druhou stranu, první letošní výhra nad rivalem by ji mohla zvednout.

„Každý se na to těší, derby před domácím publikem je to nejvíc, co ve zbytku základní části odehrajeme. Doufám, že přijde plný dům,“ říká hradecký útočník Radovan Pavlík.

Hradec vydřel v Kladně dva body, v prodloužení výhru zajistil Lalancette

Dynamo má ale v letošní sezoně ultra silný tým. Jak ho skolit?

„Poženou nás lidi. Když budeme hrát náš systém, tak si myslím, že se to povede,“ hecuje Pavlík, který na závěr dodává: „Duely v derby jsou ostřejší a my se na to musíme dobře připravit.“

Zdroj: DENÍK/Jakub Vítek