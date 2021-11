To naštve. Kolik už vyhraných zápasů proteklo letos hokejistům Dynama doslova rukavicemi! Doma Mladá Boleslav, na stejném místě Mountfield HK a teď podobně bolavě souboj s Bílými Tygry Liberec (2:3p).

Další bolavá ztráta Dynama. Bílí Tygři v Pardubicích vytěžili z minima maximum

Tak moc se svěřenci trenéra Krále v úterý nadřeli na otočení výsledku! Když už v utkání odpočítávali závěrečné vteřiny, přišlo vyrovnání. Krutější o to víc při vědomí, že byly v zápase Pardubice lepším týmem. Leč na konto zapisovaly jediný bod.

ANI DVA BODY BY NESTAČILY

„Obrovská frustrace. Věděli jsme, že jsme dvakrát prohráli, i proto jsme šli do zápasu s jasným cílem, jímž byl zisk tří bodů. Upřímně, i kdybychom po prodloužení brali dva, bylo by to málo. Ztratili jsme vyhraný zápas,“ láteřil v útrobách enteria arény kapitán Východočechů Jakub Nakládal.

„Byli jsme lepší, soupeře tlačili, pak si ale necháme dát gól šest vteřin před koncem. Něco jsme si k tomu hned po zápase řekli. Máme tým plný osobností a charakterově dobrých kluků. Měli bychom se z toho dostat,“ narážel nejzkušenější bek mužstva na fakt, že Dynamo v sezoně poprvé padlo třikrát v řadě.

ZTRÁT UŽ BYLO MOC

Zklamaný byl pochopitelně i trenér Richard Král.

„V posledních vteřinách zápasů jsme ztratili už strašně moc bodů, a to je velká škoda. V tomto utkání jsme si přitom zasloužili vyhrát, máme však jen bod a s tím samozřejmě nejsme spokojeni,“ pronesl k novinářům.

Při vší smůle nutno připomenout, že v letošním ročníku se našly i duely, při nichž mělo naopak Dynamo často i kliku. Třeba právě na začátku října, kdy v liberecké hale Pardubice vyhrály 4:3 trefou Roberta Kousala, jenž soka omráčil v čase 59:48.

„Něco na tom možná bude. Dvacet zápasů jsme vyhrávali, i když jsme měli někdy kliku. Teď se nám to asi vrací,“ pronesl k tématu Jakub Nakládal.