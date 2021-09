I čtvrtá útočná formace má co nabídnout. To dobře vědí v Dynamu. Právě pardubičtí hokejisté ze čtvrtého útoku se výrazně podíleli na obratu v utkání proti Karlovým Varům (2:1).

Hokejová extraliga - 9. kolo: HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary | Foto: Ladislav Adámek/HC Dynamo

Nemohli se dlouho prosadit, až ve 45. minutě to v oslabení vyšlo. Po skvělé práci Lukáše Anděla zakončil dvacetiletý forvard Ondřej Rohlík. „Lukáš to skvěle vypíchl, já jsem viděl prostor, obránce asi nevěděl, že tam jedu. Pak mě krásně našel, stačilo už jen tečovat do brány,“ popisoval Rohlík svůj druhý gól v tomto ročníku.