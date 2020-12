Za běžných okolností by pardubická aréna byla narvaná až po střechu. Termín v závěru roku, soupeřem druhá Sparta a hlavně: Dynamo s vítěznou sérií sedmi zápasů. Jenže v době covidové je vše jinak. Pardubičtí fanoušci mohou sledovat jen televizní nebo internetové přenosy.

„Mrzí nás to hodně, že nemůžeme oslavit výhry a momentální formu s fanoušky. Navíc po té výsledkové krizi, která tady byla předchozí roky. Bohužel je taková doba, pandemie nám to nedovoluje. Musíme být trpěliví a makat dál,“ řekl pardubický útočník Patrik Poulíček po vítězství nad Zlínem (5:2).

Centr prvního pardubického útoku vstřelil úvodní dvě branky Dynama a přispěl k další extraligové výhře. „Bylo skvělé, že jsme dali první gól a nemuseli jsme se do nich výrazně tlačit. Věděli jsme, že když se dostanou do vedení, tak jsou nepříjemní a důrazní,“ navázal Poulíček.

Pro Pardubice to byla sedmá výhra za sebou. Něco takového se hokejistům Dynama povedlo během základní části zopakovat poprvé od sezony 2004/2005.

„Snažíme se klukům vštípit vítězného ducha, nedařilo se to tady nastartovat. Nedíváme se na série, hrajeme každý zápas s tím, že chceme vyhrát,“ poznamenal David Havíř, asistent trenéra Pardubic. Právě on byl u předchozí zmíněné série v roli obránce na ledě.

Pro současný tým jde o něco nového. Zvlášť pro hráče, kteří se v posledních sezonách trápili ve spodku extraligové tabulky.

„My, kteří pamatujeme ty bídné roky, o to víc oceňujeme momentální formu a výsledky, které nás ženou dopředu. A podporují nás v naší práci v téhle době, kdy nejsou diváci na stadionu a je to takové ponuré,“ řekl sedmadvacetiletý Poulíček.

Od nástupu nových trenérů v čele s Richardem Králem vyhráli pardubičtí hokejisté jedenáct z patnácti extraligových zápasů.

„Myslím, že je to hodně psychikou celého týmu. Dřív jsme chodili do zápasu s tím, že ho musíme ubojovat, hlavně neprohrát. Teď jdeme na led s tím, že vyhrajeme. Jsme na vlně, spoustě kluků se daří a psychicky jsou na tom o dost lépe. Potom si i více dovolí,“ uvedl obránce Jan Kolář, jenž v posledním duelu taky skóroval.

Rok 2020 ve středu Pardubičtí uzavřou zápasem proti pražské Spartě, která doráží na vedoucí Třinec. „Věříme si, že můžeme porazit každého. Taky jsme soudní, že nebudeme vyhrávat do konce sezony, že prohra někdy přijde. Snažíme se tu sérii natáhnout co nejdál, vážíme si toho a s pokorou jdeme do dalších zápasů,“ dodal Kolář.

„Sedmkrát jsme vyhráli, jdeme vyhrát znovu. Určitě to je jeden z těch těžších soupeřů, ale je to zápas jako každý jiný,“ říká Poulíček před šlágrem proti Spartě.