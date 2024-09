Pardubický hokejový brankář Roman Will proti Kladnu odchytal už čtvrtý soutěžní zápas nové sezony. Stejně jako ostatní hráči a fanoušci Pardubic si užil sladké vítězství nad Jágrovým Kladnem. Přestože hosté z Kladna od začátku zápasu domácí Dynamo několik minut tlačili, zkušený brankář byl na náročný úvod připraven a pomohl týmu zvládnout počáteční tlak. „Liga mistrů nám určitě pomohla,“ říká Will a dodává, že lehká nervozita na začátku sezóny, kterou prožíval je přirozená. Po zápase si také pochvaloval energii fanoušků: „I kdyby byl člověk unavený, tak si to s nimi vždy užije. Fanoušci nám dodávají energii celý zápas.“

Jak hodnotíte utkání z vašeho pohledu?

Bylo to naše první extraligové utkání doma. Myslím si, že nám určitě pomohla Liga mistrů, kterou bereme prestižně. Zároveň Kladno není vůbec špatný soupeř. Na začátku byli velmi aktivní a trochu nás dostali pod tlak, ale myslím, že jsme to zkušeně pohlídali. Pak už jsme převzali iniciativu zápasu.

Na začátku na vás Kladno celkem houževnatě nastoupilo. V prvních minutách jste měl docela dost zákroků. Čekali jste takový úvod?

Samozřejmě jsme na takový vývoj připraveni. Ale pořád je to hokej a oni hráli velmi dobře, byli aktivní a agresivní. Když někdo hraje tímto stylem, tak se to může stát. Jsem rád, že jsme ten počáteční tlak zvládli. Měli nějakou šanci, ale od toho jsem tam já, abych pomohl. To je moje práce, abych klukům na začátku pomohl a pak už jsme přebrali iniciativu a už to prostě valili.

V první třetině jste měl stejně práce jako hostující gólman. Býváte někdy nervózní v začátcích, obzvlášť na začátku sezony?

Ne, že bych byl nervózní, jestli mi střela propadne nebo nepropadne, ale spíš samozřejmě tam taková lehká nervozita vždycky je, bez toho to nejde. Myslím, že všichni hráči jsou na začátku sezóny trochu nervózní. Je to ten příjemný pocit, motýli v břiše, že už se hraje. Až těch zápasů bude víc, praxe se bude zvětšovat a nervozita ubývat. Ale že bych byl nervózní, že udělám chybu, tak to zase ne. Je to spíš takové to očekávání, co se bude dít.

Byl to první zápas v extralize v nové sezoně. Máte ale za sebou tři odchytané zápasy v Lize mistrů. Vidíte tam nějaký zásadní rozdíl oproti naší lize?

Samozřejmě je to hokej, ale všechno má svoje specifika. Jsem hrozně rád a celá organizace jsme rádi, že můžeme hrát Ligu mistrů, protože ty zápasy jsou velmi kvalitní a myslím si, že i pro oko diváka je to atraktivní soutěž. Je to takový větší hurá hokej. Hráli jsme s kvalitními soupeři, v Německu jsme měli těžké zápasy, které nás prověřily, a tohle jsou jenom plusové body pro nás.

Po zápase jste měli dlouhou děkovačku. Bývají pro vás náročné, nebyl jste už úplně vyčerpaný?

To k tomu patří. I kdyby byl člověk unavený, před takovými fanoušky si to užije, protože fanoušci dodávají energii celý zápas. Jsem rád, že jsme si ten první vítězný zápas doma užili všichni, fanoušci i my. A že jsme to správně odstartovali. Teď je potřeba v tom pokračovat.

Ty perníčky, co vám tam naházeli, dáte si hned po zápase, nemáte je kvůli životosprávě zakázané?

Ne, to ne. Vím, že Sedlo je má rád a vždycky si je dá, ale já si je nedávám. Je to krásná tradice a fanoušci jsou ohleduplní, že to házejí tak, aby nikoho netrefili. Je to prostě hezká součást zápasu a já si to užívám.