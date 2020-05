V minulé sezoně Chance ligy odehrál Anděl 54 zápasů, v nichž zapsal 13 gólů a 19 asistencí. "Lukáše jsme si vytipovali díky našemu scoutingu. Na svůj mladý věk měl velice vydařené a produktivní dvě sezony v první lize,“ uvedl Dušan Salfický, člen představenstva Dynama. V dresu Jihlavy si již zahrál i nejvyšší soutěž v sezoně 2017/2018, další čtyři zápasy přidal ještě za Zlín.

"Jako mladík se neztratil ani v extraligové sezoně, kdy zaznamenal šest gólů. Lukáš je typ hráče, který může svým stylem hry oživit naši ofenzívu," dodal Salfický.

Anděl byl dříve členem mládežnických reprezentací, jednu sezonu strávil v akademii Salcburku. Nyní se stěhuje z Vysočiny do Pardubic. "Je to velká výzva, moc se těším. Jelikož už jsem si extraligu zkusil a vím, jaká je, tak se těším o to víc. Doufám, že se nám bude dařit," řekl dvaadvacetiletý forvard.