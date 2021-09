Hosté nakonec odjížděli bez bodu. „Mrzí mě, když se porazíme sami, a to vlastní nedisciplinovaností. Za stavu 2:2 šest minut před koncem se náš hráč prostě nemůže nechat vyprovokovat. Domácí sehráli přesilovky dobře, my jsme jim darovali dva góly,“ prohlásil kouč Motoru Jaroslav Modrý.

„Pro nás to bylo těžké utkání, Budějovice hrály dobře ve středním pásmu. S tím jsme měli až třicet minut problémy, pak jsme se dostali do zápasu. O vítězi rozhodly speciální týmy,“ řekl David Havíř, asistent trenéra Pardubic.

I vítězný gól připravili Pardubičtí v přesilovce, když Voženílek ještě mimo hru dorážel na Camaru. Ve skrumáži se pak nejlépe zorientoval Paulovič a dorazil puk do odkryté branky Motoru.

V oslabení dostal od Daniela Voženílka přihrávku mezi kruhy osamocený Michal Vondrka a poprvé překonal brankáře Kloučka. Do vedení mohli jít i domácí, střelu Robertsona ovšem zastavila horní tyčka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.