Jak hodnotíte vaše první dny v Pardubicích?

Výborně. Líbí se mi nejen Pardubice, ale Česká republika obecně, je to skvělá země. Mě i moji rodinu zde přijali výborně, máme skvělé podmínky, kluci v kabině jsou přátelští. Zatím se mi tu velmi líbí.

Bylo to poprvé, co jste navštívil Českou republiku?

Ne, byl jsem tu na turnaji, když jsem hrál v Kazani. A také s rodinou na dovolenou, takže poprvé tu rozhodně nejsem.

Byl vůbec čas nad přestupem do Česka přemýšlet?

Dlouho ne, protože v Rusku už bylo uzavřeno přestupové okno. Zavolali mi odsud, předložili nabídku a já opravdu rychle souhlasil.

Hrál jste jen v Kontinentální hokejové lize, nyní je tu první zahraniční angažmá. Bude těžké si zvyknout?

Ne, nebude. Už nejsem malý. Hokej je stejná hra na celém světě, takže si myslím, že to nic složitého nebude.

Váš konec v KHL je spjat s automobilovou nehodou. Můžete popsat, co se stalo?

Stala se nehoda, klub se mnou ukončit kontrakt. Stalo se to a já přijal trest. Nehody se stávají, nedá se nic dělat. Důležité je se ponaučit, aby už se to znovu nestalo.

Bylo vám smutno z toho, jak se k celé situaci klub z Nižněkamsku postavil?

Samozřejmě, bylo. Rozhodli se se mnou rozvázat kontrakt, měli na to plné právo. Ale to je život. Jsem si vědom, že jsem narušil disciplínu, a přesně proto byla smlouva rozvázána. Tak to prostě je. Prakticky ihned, se ozvali odsud a nabídli mi spolupráci.

Co jste před svým příchodem o Pardubicích věděl?

Nic. Věděl jsem, co je Česko, Praha, skvělé jídlo a pivo. (směje se)

Pardubice jsou již dlouho na posledním místě tabulky. Tento fakt vás neodradil?

V žádném případě. Musíme se rvát, abychom nesestoupili. Chci mužstvu pomoci, jak jen budu moct. Moje rozhodování to vůbec neovlivnilo.

Někoho z hráčů Dynama jste znal? Jan Kolář či Tomáš Rolinek dlouho hráli v Rusku..

Osobně ne, hrál jsem proti nim. Ale hokejový svět je malý, znají se všichni. Když jsem přijel, Jan Kolář za mnou přišel a mluvili jsme. Umí dobře rusky. Hrajeme spolu v jedné obranné dvojici a nemáme žádné problémy.

S kým se dá v kabině, kromě nich, bavit rusky?

Už asi s nikým. Ale právě proto se učím český jazyk. Myslím si, že budu hodně rychle mluvit česky.

Co už umíte?

Dobré ráno, čau.

Za Dynamo jste již odehrál dva zápasy. Jaké jsou první dojmy z české extraligy?

Je to velmi kvalitní soutěž se skvělými hráči, dobře se tu bruslí. Řekl bych, že úrovní se to zase tolik od Kontinentální hokejové ligy neodlišuje. Silní a rychlí hráči, není to zde jednoduché.

Poslední tým přímo sestupuje do nižší soutěže. Je to pro vás nová zkušenost?

Prostě jsou zde taková pravidla, budeme se prát, abychom nesestoupili. Věřím, že uspějeme.