Další promarněný zápas. Od poslední reprezentační přestávky, kdy v Pardubicích vyměnili trenéry, prohrálo Dynamo sedm z osmi extraligových duelů. Naposledy s Kladnem.

Ve 25. minutě 0:3 z pohledu Pardubic. Opět nepovedený úvod a dohánění ztráty. „Je to čtvrtý domácí zápas, kdy soupeři nabídneme vedení. Je nepochopitelné, jak do zápasů vstupujeme. Kdo si zaslouží pochvalu, jsou diváci, kteří i za nepříznivého stavu kluky povzbuzují,“ uvedl po utkání Milan Razým, hlavní trenér Dynama.

Už je to pravidelná součást posledních zápasů Pardubic. Dynamo góly nestřílí, soupeř trestá chyby.

„Začínat zápas za stavu 0:3, to je naše nemoc. Nedaří se nám dát první gól. A když ho dostaneme, tak spadneme hlavami dolů. To je špatně, nesmí se to stávat,“ vykládal po utkání pardubický útočník Jan Mandát.

Bojovník z první formace, jenž je druhým neproduktivnějším hráčem Dynama, byl u situace, kdy puk poskakoval za kladenským brankářem Denisem Godlou.

„Byl jsem v souboji a viděl, že puk vypadl, ale dostal se trochu za branku. Už jsem ho tam nestihl dát,“ popisoval Mandát. Trefil se až na začátku třetí třetiny, kdy v přesilovce vyrovnal na 3:3.

Pardubičtí hokejisté se vrátili do zápasu, jenže na další bod už v prodloužení nedosáhli. „Měli jsme tam více šancí a mohli jsme vyhrát za tři body. Za ten jeden ani nemůžeme být rádi. Chtěli jsme tři, ale to se nám nepovedlo,“ dodal forvard.

Zápas s Kladnem znovu odhalil pardubické nedostatky. „Špatně se to komentuje. Máme souvislý tlak, pak dáme soupeři jednu šanci, kterou využije. Tohle se s námi vleče celý rok, hlava pak nefunguje, jak by měla. Když víte, že máte tlak, nedaří se vám dát gól a potom místo toho dostanete, s prominutím, z nějaké sračky gól…,“ poznamenal Mandát.

DVAKRÁT VENKU

Dynamo je stále poslední. Na třináctý Litvínov ztrácí dva body, na dvanácté Vítkovice ještě o dva více. Oba soupeři odehráli o zápas méně.

„Hráči si to musí srovnat v hlavě, je to i o našem přístupu. Několikrát jsme dostali branky v závěrech třetin, kdy chybělo pár vteřin. Tam už musí hráči puk sežrat…,“ řekl kouč Razým.

Tento týden? Zase těžká šichta. Dva venkovní zápasy v Liberci a v Plzni.