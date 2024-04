Kdo Marka Zadinu zná, tak se nejspíše po čtvrtém utkání mezi Pardubicemi a Třincem divil, co se to děje. Vášně rozhýbal televizní rozhovor, při kterém se zkušený lodivod pustil do hokejového experta Milana Antoše.

Marek Zadina se v pozápasovém rozhovoru pustil do hokejového experta Milana Antoše. | Foto: Deník/Vladimír Machek

Dynamo vyrovnalo finálovou sérii a všichni už byli připraveni na tradiční pozápasový klidný rozhovor Marka Zadiny. Ten však překvapil. Po vítězství přišel rozčílený a vyjma hodnocení se pustil do hokejových expertů.

„Bylo to výborné utkání. Ale je hodně těžké, když je někdo ovlivněný médii. Nelíbí se mi, jaký vliv mají v uvozovkách experti. Myslím si, že tohle je finále play off a emoce, které lidi chtějí vidět, k tomu patří,“ neskrýval rozčílení trenér Zadina, který ve svém projevu měl na mysli hokejového experta Milana Antoše. Ten se totiž do Pardubic pustil po druhém finálovém střetnutí.

Stav je opět srovnaný. Pardubice přežily vlnu oslabení a byly produktivní

„On, který hrál celý život v brankovišti, tady teď říká takové věci. Špiní Pardubice, špiní pardubickou organizaci a špiní naše hráče. Odmítám jeho názory, pro mě to není žádný expert. Hrozně mi vadí takové ovlivňování veřejnosti, ta mediální masáž je neskutečná. Podobná vyjádření ovlivňují lidi na sociálních sítích, kteří tomu podlehnou, a také hokejové prostředí. Funkcionáře, komise. Tohle do hokejového prostředí vůbec nepatří,“ říkal Marek Zadina, který si velmi dobře uvědomuje, že změna posuzování změnila ráz celého finále.

„Rozloží to atmosféru a náboj finále. Za mě je neskutečné, jaký mají takoví lidé vliv. Prosím, aby čtenáři a posluchači nepodléhali médiím a lidem, kteří jsou zhrzení a jdou proti Pardubicím. Teď jsou nastaveny nějaké meze, které vůbec neodpovídají play off. Podívejte se na NHL, jak tam hráči po sobě jdou, jak hrají v brankovišti. Prostě play off hokej. Pak skončí série a chovají se k sobě korektně. To mě baví a mám to hrozně rád,“ dodal.

Pardubický lodivod ale zároveň zdůraznil, že nic nemá proti Ocelářům ani rozhodčím.

„Respektuju trenéra Třince, třinecké hráče a jejich sílu. Mají skvělý tým, hrají korektně. Ale co nerespektuju je to, co se tady valí proti Pardubicím. Jinak rozhodčí oba zápasy v Třinci odpískali skvěle. Fauly, které odpískali, byly fauly. Ale tohle je finále extraligy. Nemůžeme kolem sebe jezdit, jako že se neznáme,“ má jasno.