Českotřebovští Kohouti poněkolikáté v play off předvedli, jak si dovedou sami zkomplikovat dobře rozehrané střetnutí. V Jaroměři nastoupili podruhé s Damoklovým mečem nad hlavami, případná porážka by pro ně znamenala konec sezony. Začali skvěle a zásluhu na tom měl především útočník Schejbal, který brzy otevřel skóre a posléze navyšoval vedení, kdy byl faulován při brejku ve vlastním oslabení a sám proměnil nařízené trestné střílení. Všechno tedy šlo z pohledu hostů báječně, jenže následovala série jejich vyloučení a ve 26. minutě bylo srovnáno. Ještě jednou si Kohouti vzali náskok zpět, ještě jednou o něj přišli. Zbytek základní hrací doby se potom proměnil v čekání na ten jeden klíčový okamžik, na rozhodující chybu. Odhoukala 60. minuta a nic takového nenastalo, v prodloužení předvedli po dvou a půl minutách vítěznou souhru Filip s kapitánem Fúzikem a Kohouti si vynutili pátou bitvu. „Začali jsme velmi dobře a převahu vyjádřili dvěma góly. Hra v oslabení nás stála hodně sil, bohužel jsme dvougólový náskok ztratili. Znovu jsme vypadli z role, soupeř nás dostával pod silný tlak. Je jisté, že takhle hrát jednoduše nemůžeme. Ve třetí třetině jsme předvedli koncentrovaný výkon a dotáhli těžký zápas do prodloužení, ve kterém po krásné akci rozhodla dvojice Filip - Fúzik. Za podporu děkujeme skvělým českotřebovským fanouškům,“ zhodnotil utkání pro klubový web trenér Jaromír Jindřich.