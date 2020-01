Proti expresu, který přiveze šestý tým tabulky, se postaví hokejisté Pardubic. Ti vstupují do poslední čtvrtiny základní části s cílem opustit poslední místo v tabulce.

Pardubice v posledních dvou duelech zařadily do sestavy útočníky Tomáše Rolinka a Michala Vondrku. „Nebudu hodnotit jejich kariéry, které jsou oslnivé. Rolas má svoji funkci v oslabení a pracuje na tom, aby kabina byla více soudržná. Vondrc je zase naše útočné eso,“ řekl Michal Mikeska, asistent trenéra Pardubic.

Vondrkova premiéra

Vondrka se poprvé pardubickým fanouškům představí v domácím prostředí. Ve své premiéře se prosadil gólem na ledě Sparty. A právě na solidní výkony v Praze a doma s Třincem budou chtít hráči Dynama navázat.

„Především jsme již byli kompletní. Byli jsme v plné síle a myslím, že to na výkonech bylo znát. Bohužel už ne bodově. Hra s Třincem i na Spartě byla velmi dobrá. Mrzí nás tak malý bodový příděl,“ poznamenal Mikeska.

V útočných řadách opravdu konkurence vzrostla. První centr Robert Kousal navíc potvrdil, že v Pardubicích i přes nabídky ze zahraničí zůstane do konce sezony.

„Máme dva silné útoky. Potřebujeme se vytáhnout z bryndy, na tyto hráče budeme spoléhat,“ dodal Mikeska.

Prvnímu útoku ovšem včera na tréninku chyběl Radoslav Tybor, který kvůli zranění nedohrál zápas na Spartě. Na led šel až později. „Čekáme, jak se jeho stav bude vyvíjet,“ řekl kouč.

Dobře ví, co musí tým přidat, aby doma dnes i v neděli proti Mladé Boleslavi uspěl. „Třinci jsme dali dva góly, Spartě jeden. Totální pravda je, že musíme dávat góly. To je jediné, co nám chybí,“ zopakoval Mikeska.

Když hrála Kometa v Pardubicích v prosinci, tak prohrála 2:6. Tehdy ještě vedl Dynamo trenér Radek Bělohlav, jenž byl po utkání odvolán. Dnes přijede jako asistent brněnského trenéra Libora Zábranského.