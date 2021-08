Ze zápasu, který se hrál v Poděbradech, měl dobrý pocit. „Párkrát jsem tady v této nově upravené aréně byl, bylo to příjemné. Led byl parádní, hřiště menší, takže super,“ řekl na klubovém webu Vála, jenž s hokejem začínal v nedalekém Kolíně.

V duelu se Spartou otevřel skóre gólem v deváté minutě. „Ondra Roman mi to tam krásně hodil, už jsem před sebou nikoho neměl, takže jsem se jen snažil trefit branku,“ popisoval třiadvacetiletý obránce Dynama.

Pardubičtí vedli již 3:0, ale Sparta dokázala stáhnout na jednobrankový rozdíl. „Z obou stran bylo vidět velice dobré nasazení, bylo to rychlé a bruslivé. Pomohlo i to, že je tu o něco užší hřiště než u nás, mělo to náboj,“ poznamenal trenér Richard Král a dodal, že Sparta by měla v sezoně patřit do špičky extraligy.

„Zatím nejtěžší soupeř, proti kterému jsme v přípravě hráli. Těžko se brání, protože jsou stále v pohybu, mění si pozice kolem branky,“ přidal svůj pohled Vála.

Ve čtvrtek je na programu další přípravný zápas, který se odehraje v Pardubicích. Dynamo hostí Liberec, utkání v enteria areně začíná v 17 hodin.