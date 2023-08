Hokejové číslo osm opět na scéně. Zdeněk „Kmín“ Bořek dnes slaví pětaosmdesátiny

Kmín slaví pětaosmdesátku! Není řeč o koření, protože to je daleko starší. A nemá to nic společného ani s jeho aroma. I když… Hokej v jeho provedení měl pro soupeře štiplavou a jejich brankáře někdy až pronikavou chuť. Tuto přezdívku si vysloužil Zdeněk Bořek kvůli jeho postoji s hokejkou… Přesně dnes se dožívá úctyhodných 85 let. Za pardubickou Teslu odehrál 486 utkání. A kdyby ještě chvíli vydržel, tak slavil historicky první titul. Bořek i v takto pokročilém věku stále navštěvuje extraligové zápasy a je hrdý na každý úspěch Dynama.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Zdeněk Bořek se zapsal do dějin pardubického hokeje tučným písmem. | Foto: archiv sportovce