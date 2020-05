V éře české reprezentace byl znovu u veleúspěšné série. Jako asistent trenéra. Vrcholem byl právě zlatý hattrick. Ten na střídačce prožíval s trenérskými kolegy a bývalými spoluhráči z dob Československa.

„Jako asistent jsem byl u nároďáku od roku 1997. Nejprve ještě s Ivanem Hlinkou, pak jsme u týmu zůstali s Josefem Augustou. A fungovalo to. Vyhověli jsme si, hráči nás respektovali,“ vzpomíná Martinec. „Ivan, to byl šéf. Pepík možná nebyl tak velká osobnost, ale zase byl takový rozvážnější,“ dodává.

ZLATÉ OBDOBÍ

Symbolem přelomu tisíciletí je i pro Martince zisk zlatého hattricku. Tedy vítězství Česka na mistrovství světa z let 1999, 2000 a 2001. „Nikdo nepočítal, že by se něco takového mohlo stát. Byla tam parta kluků, která uměla a především vyhrávala,“ řekl Martinec, který již předtím získal jako kouč národního týmu dvakrát bronz. A taky byl u velkého olympijského triumfu v Naganu.

„Když budeme počítat medaili z olympiády, tak za čtyři roky byla čtyři zlata. I v Naganu byli kluci z Evropy, kteří tvořili základ pozdějších výběrů. To jádro se tolik neměnilo,“ připomněl bývalý pardubický útočník a trenér.

DŮLEŽITÉ SEBEVĚDOMÍ

Martinec může vzpomínat na velké finálové bitvy ze světových šampionátů. V roce 2000 proti sousednímu Slovensku. „Vedli jsme 3:0 a mysleli jsme si, že to bude jednoduché. Slováci neměli co ztratit, tak se najednou vzchopili, byla to bitva až do konce,“ uvedl k triumfu z Petrohradu, kde se pardubický odchovanec Michal Sýkora dostal do nejlepší sestavy celého turnaje.

O rok později následovalo zkompletování zlatého hattricku, když Češi v prodloužení zdolali Finsko. „Tehdy jsme navíc před poslední třetinou prohrávali 0:2. Pak jsme v prodloužení dali vítězný gól. Sebevědomí hrálo důležitou roli, hráči byli na vítězné vlně a věřili si,“ přidává Martinec důležitý faktor triumfu.

K medailím tak v Martincově sbírce přibyly i cenné kovy z trenérského období. „Přímo na ledě jsem měl samozřejmě větší možnost do hry zasáhnout, to pro mě bylo lepší. Na střídačce můžete něco říct a poradit, ale záleží na tom, jak jsou hokejisté na ledě vyspělí a co umí,“ porovnává člen Síně slávy českého hokeje.