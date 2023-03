KRAJSKÝ HOKEJ: Ani ve třetím finálovém utkání krajské hokejové ligy nebyl domácí celek prorokem. Nový Bydžov podlehl podruhé v sérii Litomyšli a zástupcům Pardubického kraje chybí k titulu poslední krok, který mohou učinit na domácím ledě. Čtvrté finále se hraje ve středu 15. března v Litomyšli (18.30).

Finále KHL: Litomyšl vs. Nový Bydžov. | Foto: Petr Šilar

V pátek nedokázali litomyšlští hokejisté ani jednou překonat soupeřova gólmana Veselého a ani v úvodní třetině třetího finále na tom nebyli lépe. Neprosadili se ovšem ani domácí, taktika obou týmů byla diktována ve stylu „safety first“, nikdo nehodlal protivníka posadit na koně lacinou chybou. Ne, že by střelba úplně chyběla, ale rozhodně neměla gólové parametry.

Duel tak pořádně „odpálil“ tvrdou přesnou ránou Bažant a po více než 80 minutách tak odčaroval Veselého kouzlo – 0:1. Následovala pasáž, kdy se především vylučovalo, krátce před druhým odchodem do kabin si však palebnou pozici našel Cink a početná skupina fanoušků ze Smetanova rodiště jásala podruhé. A potřetí se tak stalo zkraje třetí periody, kdy svoji pohotovost v zakončení prokázal J. Voříšek.

0:3 a hotovo? Nikoli, jak po necelé minutě předvedl novobydžovský střelec Pilný a také M. Dostál v litomyšlské svatyni musel vylovit kotouč ze své sítě. Další soupeřově snaze o přiblížení se ve skóre však hosté zodpovědným výkonem odolali, navíc hra byla rozbita četným vylučováním, v jeden okamžik třeba zamířili za katr čtyři hráči současně.

V 52. minutě napřáhl navrátilec do sestavy Ondráček, vyhnal Veselého z jeho klece a to už bylo jasné, že tenhle večer bude patřit Litomyšli.

V závěru se sice ještě prosadil znovu Pilný, autor čtyř z pěti posledních finálových gólů Nového Bydžova, ale risk bez gólmana vzápětí využil Vomočil a to bylo razítko na výsledek.

Co zbývá dodat? Snad jediné – Litomyšl má titulový mečbol!

„Rozhodla naše vůle po vítězství a také lepší gólman. Dali jsme první gól a povedlo se nám zápas dovést do vítězného konce. Stojí proti nám kvalitní soupeř, ale my chceme udělat ve středu naplněnému zimáku co největší radost,“ hládí trenér Jakub Bažant odhodlání dotáhnout litomyšlskou jízdu!

KRAJSKÁ LIGA – FINÁLE, 3. zápas:

Stadion Nový Bydžov – HC Litomyšl 2:5 (0:0, 0:2, 2:3). Branky: 47. Eis (Pilný, Postolka), 59. Pilný (Chára, Eis) – 26. Bažant (Švec, A. Půlpán), 39. Cink (Stoklasa, Jankovský), 46. J. Voříšek (Jakubec), 52. Ondráček (Jakubec), 60. Vomočil. Rozhodčí: Machač, Pecha – Boček, Roischel. Vyloučení: 11:11. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 457. Stav série: 1:2.

Nový Bydžov: Veselý (52. Paleček) – Matějíček, Brotánek, Muška, Bezděk, Zmítko, Pilný – Procházka, Hlaváček, Černý, Eis, Postolka, Chára, Jebavý, Divíšek, Němec. Litomyšl: M. Dostál – Zahradník, Jonáš, Ondráček, Š. Voříšek, Bažant, Bláha, Švec – Vomočil, Cink, J. Dostál, A. Půlpán, Stoklasa, J. Voříšek, Jakubec, Edl, Jankovský.

Příznivci Litomyšle už se nemohou dočkat středečního zápasu. Připíše si Litomyšl divácký rekord letošního play off?Zdroj: Petr Čepek

Příští program:

Finále, 4. zápas, středa 15. března: HC Litomyšl – Stadion Nový Bydžov (18.30).