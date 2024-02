„Došlo k hádce a fyzické potyčce, následkem které poškozená upadla na zem, kde ji obviněný sedl na záda, uchopil její hlavu a oběma rukama za vlasy opakovanými údery tloukl o podlahu,“ přečetla část obžaloby státní zástupkyně Lenka Faltusová. Jenže seniorka se muži stále bránila. Obviněný muž ji tak měl do hlavy udeřit těžkou skleněnou vázou.

„Když bezprostředně po tomto napadení s vědomím toho, že poškozená je stále na živu, s cílem poškozenou usmrtit a získat pro sebe majetkový prospěch, obviněný za použití elektrické vrtačky poškozené způsobil nejméně 5 ran,“ popsala obžaloba s tím, že násilník ženě vrtal do hlavy a krku dvěma kovovými vrtáky o délce 16 a 26 centimetrů. O den později se partneři na místo činu vrátili a mrtvé tělo polili kyselinou chlorovodíkovou.

První před pardubickým soudem dnes vypovídala obžalovaná Nelly Bartáková, která se za vraždu matky necítí být vinná. „Obžaloba mi dává za vinu, že jsem zavraždila svou matku, to není pravda. Moje vina spočívá v tom, že jsem toužila po rodině a zvolila jsem nevhodného partnera. Dala jsem svou důvěru nevhodnému člověku a podlehla jsem jeho manipulaci a stala se na něm závislou,“ tvrdila před soudem obžalovaná žena, která prý byla na svém partnerovi, s kterým žila dva roky, zcela závislá.

Třiačtyřicetiletá žena uvedla, že má magisterský titul z právnického oboru a v minulosti nikdy nebyla trestaná. Podle soudního spisu trpí Aspergerovým syndromem. „Já jsem utekla na druhou stranu místnosti a s hrůzou jsem sledovala, jak matku bije. Necítila jsem žádné emoce a přemýšlela jsem jen nad tím, že se naše budoucnost zhroutila,“ popisovala vraždu žena, která přiznala, že ji ani nenapadlo se po činu podívat, jestli matka žije nebo jí zavolat pomoc. Prý pouze poslouchala pokyny muže. „Z koupelny jsem slyšela zvuk vrtačky, trvalo to několik vteřin. Když jsem se vrátila, tak mi řekl, že do člověka ještě nikdy nevrtal,“ popisovala celou situaci obžalovaná.

Partneři pak v domě vzali věci zemřelé, včetně peněz, klíčů od auta nebo značkové kabelky. „Řekl mi, ať si ji nechám, že je to dárek od matky,“ vypověděla Bartáková. Muž pak klidně odjel na nákup a zpět do domu přivezl banány a makový závin. Tři dny se pak žena s partnerem snažili uklidit místo činu a zbavit se všech důkazů. Některé věci měli vyhodit do vodní nádrže, další pak do řeky a kontejnerů na odpad v Praze.

Ve vazbě se žena podle svých slov vymanila ze závislosti na partnerovi a začala spolupracovat s policií. Hlavní líčení bude v Pardubicích pokračovat i v dalších dnech. Soudkyně Jana Bodečková vyslechne druhého obžalovaného 46letého Davida Kučeru a před soudem budou vypovídat také soudní znalci, lékaři nebo psychiatři.

Oba obžalovaní čelí obvinění z vraždy zvlášť surovým a trýznivým způsobem. Za to jim hrozí 15 až 20 let vězení, případně trest výjimečný. Muži navíc obžaloba klade za vinu přečin nedovoleného ozbrojování. Kriminalisté u něj totiž našli nelegálně držené zbraně a přes tři tisíce různých nábojů.