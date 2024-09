Policista z Pardubic během svého volna odhalil dvě osoby s kradenými koly. První případ se odehrál na cyklostezce, kde v protijedoucím cyklistovi rozpoznal známého zloděje. O pár dní později si na ulici všiml podezřelého kola u jedné ženy. A opět to byla trefa.

Policistovi, který slouží na obvodním oddělení Pardubice 2, se v době jeho volna podařila obdivuhodná věc. V rozmezí několika dní odhalil dvě osoby s kradenými koly.

První případ se odehrál 6. září krátce po 9. hodině ráno na cyklostezce v ulici Jiřího Potůčka v Pardubicích, kudy policista ve svém volnu projížděl na kole. Když minul v protisměru jedoucího cyklistu, uvědomil si, že tohoto muže opakovaně řešil v souvislosti s krádežemi jízdních kol. Z toho důvodu se policista otočil a rozhodl se muže a zejména jeho kolo zkontrolovat. Policistova intuice byla dobrá, neboť jízdní kolo, na kterém 31letý muž jel, bylo vedeno jako kradené. Přivolaná policejní hlídka muže i s bicyklem převezla na služebnu, kde začalo vyšetřování.

Druhá událost se stala jen o 4 dny později, a to opět v Pardubicích, tentokrát v Prodloužené ulici. Během cesty do práce policistu zaujalo jízdní kolo, které vedla 30letá žena. Naprosto stejné kolo totiž pár dnů předtím viděl v evidenci jako odcizené. Ženu tedy zastavil a kolo pro jistotu zkontroloval. I tentokrát se jeho podezření potvrdilo. Žena i s kolem doprovodila policistu až do práce.

„Na služebně pak policista kontaktoval skutečnou majitelku kola, která si pro něj s radostí přijela," dodala tisková mluvčí policie Pardubického kraje Iveta Kopecká.

