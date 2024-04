Pedofil se neúspěšně léčil 12 let. Pardubický soud ho poslal na 7 let za mříže

Za znásilnění, zneužití dítěte k výrobě pornografie a držení dětské pornografie poslal krajský soud v Pardubicích na 7 let do věznice s ostrahou 35letého muže. Obviněný muž z Havlíčkobrodska se před soudem ke všemu doznal. Muži, u které selhala předchozí sexuologická léčba, hrozilo 5 až 12 let ve vězení. Soud mu nyní nařídil zabezpečovací detenci.

Hlavní líčení u pardubického soudu. | Video: Čížková Nikola

Podle rozsudku si R. O. vyhledal a zneužíval děti kamarádek, které hlídal. Jednání se měl dopouštět minimálně od přelomu léta a podzimu roku 2022 do loňského léta. Muž se přiznal k tomu, že mimo jiné natáčel a osahával nahou dvouměsíční holčičku, soud navíc potvrdil, že jde o pedofila se sadistickými sklony, který se v minulosti již léčil. „V neprospěch pane obžalovaného svědčí také skutečnost, že tato věc není jeho první trestní věcí, těch odsouzení, která má za sebou, je již několik. Patří mezi ně i trestná činnost podobného charakteru, kdy mu bylo uloženo sexuologické léčení,“ sdělil soudce Jan Šlosar. Podle soudu muž dříve ale obtěžoval starší dívky, které osahával přes oblečení. Z Pardubic zmizí další historický symbol. Telegrafii nahradí univerzitní fakulta Recidivista měl podle soudu už potřebné znalosti, jak se má na svobodě chovat, například, že se má vyhýbat dětem. „Je nutné zde konstatovat, že v jednání pana obžalovaného, došlo ke zjevnému posunu a preferencí, co je schopen a ochoten realizovat,“ přiblížil soudce. Obžaloba muži kladla za vinu, že nejméně v jednom z případů, když hlídat dítě své známé, třel svůj penis o nahé přirození batolete. V dalším z případů muž pro svoje uspokojení natáčel obnaženou dívenku při močení nebo využil situace, kdy se dítě převlékalo. Všechny děti byly podle soudního spisu zjevně mladší 15ti let. Ke zvrhlému chování mělo docházet v zaparkovaném autě v blízkosti vlakového nádraží nebo v areálu nemocnice. „Věk mu byl zřejmý a měl ji svěřenou ke hlídání, při vědomí, že se mu pro svůj nízký věk nebude vůbec schopna účinně bránit, pro svoje sexuální uspokojení,“ četl část obžaloby státní zástupce Milan Šimek s tím, že oběti pro svůj nízký věk smyslu jeho jednání nerozuměly a ani si nebyly vědomy jeho protiprávnosti, a proto neměly důvod se mu začít účinně bránit. Usvědčila ho pornografie Muž si vše pro svoje budoucí uspokojení natáčel a fotografoval. Právě tato pořízená videa, která policie na internetu zachytila, ho následně usvědčila. Kriminalisté u něj navíc našli přes 200 souborů dětské pornografie, které si stahoval z internetu do svého počítače. Chování muže s bohatou trestní minulostí ovlivnila jeho sexuální deviace, kvůli které ho přitahují velmi mladé děti. Soudní znalkyně muže označily za pedofila se sadistickými sklony. Muž se už v minulosti více než 12 let léčil, podstoupil ústavní a následně ambulantní sexuologickou léčbu. Tu ale soudní znalkyně popsaly jako neúčelnou, podle lékařů obžalovaný v minulosti totiž řádně nespolupracoval. Pardubičtí řidiči bojují s nervy. Hasiči a sanitky hledají cesty ven z kolon „U muže spatřuji zvýšené riziko recidivy. Pobyt na svobodě je nebezpečný, ani dvanáct let léčby nesplnilo svůj účel,“ sdělila sexuoložka Petra Sejbalová. Podle soudu je obžalovaný člověkem, který má již zkušenost s tím, kam jeho jednání může vést. „Nemá dostatek předpokladů pro úspěšnou resocializaci,“ doplnila znalkyně z oboru psychologie Marcela Langová Šindelářová s tím, že pro muže jsou prioritní vlastní potřeby a jejich uspokojení. „Společenská nebezpečnost se výrazně zvýšila tím, že obětí byl nyní bezbranný kojenec. Jen díky anatomickým poměrům nedošlo k pohlavnímu styku,“ dodala soudní lékařka. Pardubice investují do koupaliště Cihelna, zkušební provoz je naplánován na léto Obžalovaný muž dnes před soudem neprojevil žádné emoce a odmítl vypovídat. Jeho obhájkyně soudu potvrdila, že obžalovaný se cítí být vinen. Soudce Jan Šlosar tak při hlavním líčení přijal prohlášení obviněného a další dokazování nevyžadoval. „V neprospěch pana obžalovaného svědčí i to, že není stíhán pouze pro jediný skutek, ale pro pět skutků,“ dodal Šlosar, který přihlédl také k tomu, že muž už byl v minulosti několikrát trestně stíhán. Kromě trestu se muž musí podrobit ochranné sexuologické léčbě. Soud poškozeným dívenkám přiřkl také téměř 200 tisíc korun za nemajetkovou újmu. Rozsudek není pravomocný, obhájkyně si ponechala lhůtu pro odvolání.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu