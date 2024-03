Další případ, na jehož začátku stál tajemný neznámý na sociálních sítích a skončil očima pro pláč a o pár set tisíc lehčím kontem, šetří od pondělí 18. března tohoto roku pardubičtí kriminalisté. Poškozenou je v tomto případě devětašedesátiletá žena.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Ženu prostřednictvím sociálních sítí oslovil muž, který se vydával za amerického lékaře pracujícího pro OSN v Jemenu. Po měsíci dopisování se konverzace nenápadně přesunuly na téma finanční situace dotyčné ženy.

„Poškozená se mu „pochlubila“, že má našetřeno 130 000 korun v hotovosti. Během další komunikace jí uvedl, že by za ní rád přiletěl do České republiky na dovolenou, a požádal jí o zaslání peněz na letenku z Jemenu. Poškozená se dostavila osobně na pobočku jedné pardubické banky a veškeré našetřené peníze v hotovosti ve výši 130 000 korun vložila na účet podle instrukcí. Podvodník chtěl navíc ještě po ženě zaslat potvrzení o uskutečněné transakci. K setkání ale nedošlo a údajný lékař požadoval další peníze, které měly být tentokrát určené na pomoc chudým dětem a rodinám. Poškozená ale další peníze neměla. Aby muži vyhověla, zažádala o půjčku 200 000 korun a poslala mu je podle pokynů. Dalších vypůjčených 200 000 korun pak poslala v létě ve 2 platbách. Neustále jí sliboval, že jde pouze o půjčky a že o peníze nepřijde. Žádosti o další finanční prostředky se neustále opakovaly i přesto, že mu seniorka napsala, že další peníze nemá a že je kvůli němu zadlužená. Naposledy se měl ozvat o uplynulém víkendu. To už ale ženě došla trpělivost a osobně se dostavila na bankovní pobočku, kde jí bylo vysvětleno, že se pravděpodobně stala obětí podvodného jednání,“ popsala další dění, které jako přes kopírák připomínalo desítky jiných dřívějších případů, mluvčí policistů Andrea Muzikantová.

Pro radu si důvěřivá žena bohužel přišla příliš pozdě. Z účtu odeslala dohromady 530 tisíc korun. Peníze, ani lékaře z Jemenu už asi nikdy neuvidí, naopak jí zůstal poměrně výrazný dluh.

Kriminalisté případ vyšetřují. Neznámému pachateli, v případě pravomocného odsouzení, hrozí trest odnětí svobody až na 5 let.

