Příběh muže z Pardubicka, který sliboval neuvěřitelné zhodnocení investic a vylákal od příbuzných a známých miliony, skončí u soudu. Muž budil dojem úspěšného investora, ale jeho sliby vysokých úroků byly zcela nereálné.

Muž budil dojem úspěšného investora, ale nabízel zhodnocení investovaných financí, které bylo nereálné. Z příbuzných a různých známých vylákal téměř 52 milionů korun. Deset let mu to procházelo, pak ale spadla klec.

„Krajští kriminalisté z odboru hospodářské kriminality obvinili 64letého muže z Pardubicka ze spáchání zvlášť závažného trestného činu podvodu spáchaného formou pokračující trestné činnosti a předali státnímu zástupci spisový materiál s návrhem na podání obžaloby. V pátek 3. května státní zástupce podal obžalobu ke Krajskému soudu v Hradci Králové, na jeho pobočku v Pardubicích," řekla dnes tisková mluvčí policie Pardubického kraje Andrea Muzikantová.

V průběhu deseti let se nyní 64letému muži podařilo podvést nejméně 25 fyzických osob, kterým sliboval vysoké zhodnocení finančních prostředků prostřednictvím investování v mezinárodním systému měnové burzy.

Prezentoval se jako úspěšný investor, ale „podnikal“ bez oprávnění a bez bankovní licence. Věřitelům z okruhu svých příbuzných a známých sliboval a garantoval měsíční úročení v intervalu od 1,02 až do 5,01% p. a., které by odpovídalo ročnímu úročení od 12,24 do 60,1 procent.

Na základě sjednaných smluv mu věřitelé na účty posílali různě vysoké finanční částky nebo je předávali v hotovosti. Od věřitelů tak vylákal téměř 52 milionů korun. Přes 15 milionů zaslal na zahraniční obchodní účty k obchodování na mezinárodním obchodním systému, kde docházelo ke směnám korun za dolary podle aktuálního měnového kurzu.

„Rozsáhlým finančním šetřením krajští kriminalisté zjistili rozdíl mezi svěřenými půjčkami a prostředky zaslanými na obchodní účty přes 36 milionů korun. Ty nikde neinvestoval a téměř 23 milionů korun úmyslně použil pro vlastní potřebu, k soukromým a rodinným výdajům a na splácení úvěrů," popsala policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Začal ztrácet důvěru

Téměř 18 milionů korun postupně vyplatil věřitelům, touto částkou vykrýval jejich požadavky o vyplacení úroků. Věřitelům pravidelně každý měsíc zasílal reporty s výsledky investování i roční zúčtování, které se ovšem nezakládaly na pravdivých údajích. Chtěl své oběti ujistit o výhodnosti investic a jejím pokračování. Pokud věřitel zažádal o vyplacení úroků nebo jistiny, peníze muž vyplácel díky nově sjednaným smlouvám, jejichž prostředky vědomě nezhodnocoval a činil tak z důvodu udržitelnosti systému. To ale netrvalo věčně.

Po několika letech zhruba od roku 2018 začal ztrácet důvěru. Ve větší míře byl žádán o vyplácení slibovaných investic a nové investory nezískával. V polovině roku 2021 vyšel najevo skutečný stav, že už od počátku finanční prostředky určené k investování využíval na jiné účely, a přestože si byl vědom neudržitelnosti systému, dál přijímal nové půjčky a sliboval takové úročení, kterého nemohl nikdy dosáhnout.

V případě pravomocného odsouzení muži hrozí trest odnětí svobody na 5 až 10 let.

