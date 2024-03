Škodu celkem za zhruba 140 tisíc způsobila na trojici objektů v Přelouči dvojice mužů. Jejich řádění vzdáleně připomínalo pohádku O perníkové chaloupce, jen ze střechy neloupali perníček, ale hliníkové plechy. Navíc kradli docela bezostyšně přímo před svědky.

Muži ukradli hliníkové plechy za 140 tisíc korun | Foto: Policie ČR

Ke krádežím docházelo opakovaně letos v lednu a oba pachatele, muže ve věku 33 a 34 let, policisté vypátrali i díky všímavosti svědků jejich řádění.

„Ti je měli vidět, jak demontovali hliníkové díly střešní krytiny a následně je odváželi z objektu pryč směrem k vlakovému nářadí. Jeden ze svědků s nimi měl dokonce i hovořit o tom, co v areálu dělají. Oba jim měli pohotově vysvětlit, že mají s majitelem domluvenou brigádu. Odcizené střešní krytiny pak opakovaně odváželi do sběrných surovin, kde je zpeněžili,“ popsala mluvčí pardubických policistů Andrea Muzikantová.

Muži ukradli hliníkové plechy za 140 tisíc korunZdroj: Policie ČR

Za spáchání trestného činu krádeže ve spolupachatelství hrozí oběma pobyt za mřížemi na jeden rok až pět let. Jak mluvčí dodala, pro staršího muže by to nebylo nic nového, má za sebou bohatou trestní minulost i pobyt ve vězení.

Mohlo by vás zajímat: Velikonoce na zámku v Pardubicích přivítaly jaro