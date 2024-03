„Opakovaně, z počátku s četností třikrát do týdne, později nejméně jednou do měsíce, vždy, když byl pod vlivem alkoholu, přišel v nočních hodinách do pokoje tehdy nezletilé, jejíž věk znal, a proti její vůli a přes její odpor, za využití svojí fyzické převahy, případně facky do její hlavy nebo jejího popostrčení blíže ke zdi, kde si k ní přilehl, přitlačil ji ke zdi, líbal ji, hladil ji rukou po nahém těle,“ sdělil část obžaloby státní zástupce Milan Šimek.

Posilněna dvěma lahvemi vína usedla za volant a bourala přímo před policisty

Za zločin znásilnění obžalovanému hrozí odnětí svobody na 5 až 12 let. V případě prokázání viny muži navíc hrozí, že poškozené dívce bude muset zaplatit přes milion korun za duševní útrapy a bolestné.

U dívky se měly, podle obžaloby, v důsledku tohoto rozvíjet stupňující se psychické obtíže, které vyústily v plně rozvinutou až do současné doby trvající posttraumatickou stresovou poruchu v závažné formě.

U školačky se objevily úzkosti, porucha soustředěnosti, porucha spánku, porucha příjmu potravy i sebepoškozování. Dívka musela přerušit studium a léčit se. Případ policisté šetřili dlouho, dívka kvůli svému zdravotnímu stavu nebyla schopna vypovídat.

Jako první tak dnes u pardubického soudu vypovídal obžalovaný muž. Otec obžalobu a veškerou vinu odmítl.

Přeplněná pardubická věznice hledá nové zaměstnance. Počet vězňů stále stoupá

„Skutek, za který jsem obviněn, jsem nespáchal, nikdy jsem ji neuhodil a nikdy jsem ji neškrtil. Miloval jsem ji, miloval jsem ji otcovskou láskou,“ vypověděl bývalý středoškolský ředitel.

Podle obžalovaného muže dívku traumatizovala online výuka při koronavirové pandemii a rozpad jeho manželství s matkou dívky, která se následně odstěhovala.

„Asi jsem dceru zklamal,“ vysvětloval muž, který se soud snažil přesvědčit, že se nic z toho, co mu obžaloba klade za vinu, nestalo.

Podle kriminalistů měl muž takto jednat vždy, když by opilý. I to ale obžalovaný popírá. Muž podle svých slov pouze chodil rád po práci nebo sportování na pivo. „Doma alkohol prakticky nepiju. Tvrdý alkohol kupovala jenom manželka,“ odmítal údajné problémy s alkoholem muž.

Stavební práce ani vandalové je nezastaví. Železniční muzeum chystá novinky

Dívka dnes u soudu odmítla vypovídat. Zmocněnec poškozené se připojil k trestnímu stíhání s požadavkem, aby otec dceři zaplatil 1,3 milionu korun.

Za zločin znásilnění obžalovanému hrozí odnětí svobody na 5 až 12 let. V případě prokázání viny muži navíc hrozí, že poškozené dívce bude muset zaplatit přes milion korun za duševní útrapy a bolestné.

Hlavní líčení bude u krajského soudu v Pardubicích pokračovat i v dalších dnech. Soudce Jan Šlosar vyslechne soudní znalce, lékaře a další svědky.