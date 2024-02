Alkohol, marihuana a zbraň. Žena za pokus o vraždu manžela dostala podmínku

Za pokus o vraždu svého manžela dostala Iveta N. souhrnný trest odnětí svobody v délce 3 let, výkon trestu se jí podmíněně odkládá na zkušební dobu pěti let. Jde o mimořádně mírný trest. Žena z Pardubicka si rozsudek vyslechla poté, co na svého muže z metru a půl vystřelila jeho legálně drženou samonabíjecí puškou. Kulka minula manželovu hlavu jen o pár centimetrů. Podle soudu šlo o výjimečný exces v opilosti. Žena tvrdí, že muže usmrtit nechtěla a společný zážitek je naopak stmelil.

Žena na Pardubicku vystřelila na svého muže puškou. Z incidentu si ale nic nepamatuje. Zřejmě nešťastná náhoda shodují se manželé. | Video: Čížková Nikola

Za událost, ke které došlo loni v červenci ve Valech na Pardubicku, 53leté ženě přitom hrozilo deset až osmnáct let vězení. Incident se stal poté, co manželé společně popíjeli alkohol, žena následně z trezoru vzala zbraň a na manžela, který se k ní snažil přes zamčené dveře za pomoci sekery dostat, vystřelila. Krajský soud v Pardubicích si v průběhu dokazování nechal prakticky ukázat manipulaci s danou zbraní nebo přehrát video přímo z místa, které natočila kamera zasahujícího policisty a došel závěru, že k nápravě postačí podmíněný trest. Advokát obžalované se snažil soud přesvědčit, že šlo o náhodný výstřel a chtěl dokonce celý případ překvalifikovat na pokus o zabití, za což by ženě hrozil nižší trest. „Pokud by má klientka usilovala o život poškozeného, ze vzdálenosti jeden a půl metru by jeho hlavu neminula,“ řekl obhájce Roman Koutský. Žena vystřelila na svého muže puškou. Zřejmě nešťastná náhoda shodují se manželé Na to ale soudce Jan Šlosar nepřistoupil. Právní kvalifikaci zločinu zabití totiž bránil fakt, že žena požila alkohol i marihuanu dobrovolně. „Soud si prakticky vyzkoušel, že nešlo o náhodný výstřel. Obžalovaná musela odemknout dva zámky na trezoru, natáhnout závěr zbraně a vynaložit úsilí, aby zmáčkla spoušť,“ odůvodnil rozhodnutí Šlosar, který v průběhu hlavního líčení mimo jiné nařídil praktickou ukázku manipulace s danou puškou a mohl si tak sám vyzkoušet, jak je těžké zbraň nabít a zmáčknout spoušť. Soudní senát ale přihlédl k tomu, že žena nebyla doposud nikdy trestána. „Soud dospěl k závěru, že byť se jedná o závažný trestný čin ukončený ve stádiu pokusu, není nezbytné ukládat trest v zákonné sazbě. Jednalo se o mimořádné vybočení v jednání obžalované, tedy o výjimečný exces,“ sdělil Šlosar s tím, že podmínkou trestu je také to, že žena nesmí ve zkušební době pít alkohol nebo užívat omamné látky. Alkohol, léky a marihuana Žena, podle soudních lékařů, není agresivní, je ale lehce labilní a má tendenci impulzivně reagovat. V celém případu tak nejspíše hrály velkou roli právě léky, která žena užívala na revmatologické onemocnění, v kombinaci s alkoholem a marihuanou. Žena soudu opakovaně tvrdila, že si z incidentu nic nepamatuje. Nešťastná náhoda Podle kriminalistů se měli manželé při rodinné oslavě pohádali, podnapilá žena se následně zamkla v ložnici a z trezoru vzala samonabíjecí pušku značky CZ 858 Tactical 4V, kterou legálně držel její manžel. Zbraně a zásobníky se střelivem měl muž několik let v trezoru v ložnici, kam měla přístup i žena, která si tam měla ukládat šperky nebo hotovost. Muž se k ní následně snažil dostat a otevřít dveře za pomoci sekery. V té samé chvíli padl výstřel, který uvízl ve zdi obývacího pokoje. Muž vše nahlásil na policii, pro ženu si následně došla zásahová jednotka. Její muž, se kterým i nadále žije ve společné domácnosti, si celou situaci vysvětluje jako nešťastnou náhodu. „Jsme svoji 26 let. Naše manželství bych popsal jako průměrné. Po té příhodě jsme si ještě blíž, stmelilo nás to,“ řekl 51letý muž. Iveta N. od soudu odcházela s nepravomocným rozsudkem. Státní zástupkyně si nechala lhůtu pro odvolání. Mohlo by vás zajímat: Ve Starém Mateřově hořel rodinný dům, dva lidé jsou zranění, škoda osm milionů Zdroj: HZS PK

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu