Za brutální vraždu seniorky v Libišanech padl u pardubické pobočky krajského soudu výjimečný trest. David Kučera si má ve vězení odsedět 25 let. Dceru zavražděné ženy Nelly Barákovou soud poslal za mříže na 17 let. „Stal se mimořádně brutální a závažný čin. K lidskému životu nelze přistupovat s takovouto neúctou,“ řekla při rozsudku soudkyně Jana Bodečková.

Odsouzený David Kučera dnes před soudem znovu opakoval, že není vrah a ženu nezabil. „Jsem odsouzený za něco, co jsem neudělal, ku*va“ křičel odsouzený, kterého musela eskorta po vyhlášení rozsudku zpacifikovat.

Za hrůzným činem, stála třiačtyřicetiletá dcera zavražděné se svým partnerem. Za brutální vraždu, ke které došlo v prosinci 2022, mohly podle soudu špatné rodinné a majetkové vztahy. V osudný den v rodinném domě na Pardubicku došlo k další hádce, do které se kromě matky s dcerou tehdy zapojil i dceřin starší přítel.

Nebyla to moje první mrtvola, řekl před soudem obžalovaný z brutální vraždy

Šestačtyřicetiletý Kučera, který má podle soudu sklony k agresi, vzal v osudný večer těžkou vázu a začal poškozenou po hádce bít do hlavy, zatímco jí na zemi seděl na zádech. Útok zakončil tím, že vzal vrtačku a dvěma vrtáky o průměru šest a osm milimetrů vyvrtal seniorce v pravém straně hlavy pět otvorů. Podle kriminalistů žena umírala desítky minut.

Pár se navíc na místo vraždy opakovaně vracel, aby místo uklidil a zakryl stopy. Na tělo poškozené navíc nalili kyselinu. O tři dny později pár zavolal policii a tvrdil, že tělo ženy pouze našli. Žena policii později tvrdila, že byla na svém tehdejším partnerovi závislá a poslouchala ho. Soudní znalci při hlavním líčení ale řekli, že Baráková mohla jednat racionálně. Výpovědi obou obžalovaných se razantně lišily. Žena uvedla, že se na smrti své matky aktivně nepodílela, že ji zabil její partner.

Doživotní trest nakonec nepadl

Soud neprokázal, že by pár vraždu plánoval. Státní zástupkyně Lenka Faltusová, ale přihlédla k tomu, že muž byl v minulosti již odsouzen, a navrhovala Kučerovi doživotní trest. Doživotí nakonec nepadlo, i tak ale padl výjimečný trest. „Soud shledal, že není možné, že by se pachatel trestem nenapravil. Trest pětadvacet let je rovněž výjimečný trest, protože původní sazba je 15 až 20 let. Podmínky pro udělení doživotí jsou velice striktní a soud je tady neshledal,“ vysvětlila soudkyně Jana Bodečková.

Soudkyně při dlouhém odůvodnění trestu také popsala, že šlo o společné jednání páru. „Všechny skutečnosti a důkazy k sobě zapadaly, závaznější bylo, kdo zvláště surovým způsobem použil vrtačku. Spolupachatelka ale věděla, co její partner dělá,“ uvedla Bodečková s tím, že nikdo nikdy nemá právo vzít život jinému člověku, navíc tímto mučivým způsobem.

Vrazi utýraného mladíka uvařili a kosti spálili. Horor v Pohodlí u Litomyšle

Baráková, která doposud vedla řádný život, přispěla k objasnění činu, když spolupracovala s policií. Podle soudu nebylo prokázáno, že držela smrtící zbraň a navíc soudní znalci řekli, že je u ní možná resocializace. Nelly Baráková si tak má odsedět 17 let ve věznici se zvýšenou ochranou.

V případě obžalovaného soud poukázal na to, že muž byl navíc obviněn z přečinu nedovoleného ozbrojování a také byl v minulosti opakovaně trestán. Psycholog zhodnotil, že muž se do společnosti znovu nezačlení a není možné ho napravit jinak než vězením. Tam má Kučera strávit 25 let.

Rozsudek není pravomocný. Státní zástupkyně Lenka Faltusová si nechala lhůtu pro dovolání.