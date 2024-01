Muž podle kriminalistů odcizil nejméně 16 jízdních kol. A nejen to. Měl se vloupat i do rodinného domu. Nyní čeká na soud ve vazební věznici.

Zloděj kol putoval do vězení. | Foto: Policie Pardubického kraje

Dvaatřicetiletý muž nejčastěji kradl jízdní kola. Ke všemu se přiznal. Kola kradl ze stojanů na ulici, ale neváhal se vloupat i do kolárny bytového domu. „Muž odcizil nejméně 16 jízdních kol, a to včetně elektrokol a elektrokoloběžky," popsala rozsah jeho činnosti tisková mluvčí policie Pardubického kraje Dita Holečková. Muž se měl vloupat i do rodinného domu. Odnesl si šperky, finanční hotovost, elektroniku, ale i doklady a platební karty. Škoda přesáhla dvě stě padesát tisíc korun.

Zdroj: Youtube

Muž byl již v minulosti potrestán odnětím svobody. Tentokrát může ve vězení skončit až na pět let. „Kriminalisté muži sdělili obvinění ze čtyř trestných činu, a to z krádeže, porušování domovní svobody, poškození cizí věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku," dodala mluvčí Dita Holečková. Následně policisté podali podnět k návrhu na vzetí muže do vazby. Soudce návrhu vyhověl a dvaatřicetiletý recidivista bude na soud čekat ve vazební věznici.

Mohlo by vás zajímat: V centru Pardubic se pohyboval muž se zbraní a s kuklou na hlavě

Zdroj: Policie ČR