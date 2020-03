Připraveno je osm snímků o životě skupin i jednotlivců v různých částech světa. Filmový „maraton“ začne ve středu v 10 hodin. Večer, v 19 hodin, přijde čas na estonský dokument The Land of Love. Vypráví příběh Jurije Velly, lesního Něnce, pastevce sobů a básníka, který žije v tajze na západní Sibiři. Festival uzavře film Archipelago o souostroví v Perském zálivu, kde vedle sebe žijí lidé a duchové.

Program druhého a závěrečného dne festivalu (více o filmech na www.antropofest.cz)



10:00 Turistou ve vlastním domě

10:40 Zatopené

13:00 Reflexe stavu vizuální antropologie v ČR a SR

15:00 Remake of a Summer

17:00 Kultura daru

17:45 Unity: Dress-scape of Accra

19:00 The Land of Love

20:30 Archipelago